Вместо наваристого борща — этот кремовый суп: 15 минут, 2 плавленых сырка, банка горошка — и обед готов

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого обеда, когда нет ни сил, ни времени стоять у плиты.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, кремовый суп с ароматом расплавленного сыра и сладковатым вкусом зеленого горошка, а легкая кислинка от рассола придает ему свежесть.

Для приготовления вам понадобится: 2 плавленых сырка (по 90 г), 1 банка консервированного зеленого горошка (400 мл), 1 луковица, 1 морковь, 2 картофелины, 1,5 литра воды или бульона, соль, перец, зелень по вкусу. Лук и морковь нарежьте, обжарьте на масле до мягкости.

Картофель нарежьте кубиками, залейте водой, варите 10 минут. Добавьте зажарку, плавленые сырки, нарезанные кубиками, и горошек вместе с жидкостью из банки. Варите, помешивая, пока сырки полностью не растворятся. Посолите, поперчите, добавьте зелень. Подавайте горячим — этот суп согреет и насытит, а готовится быстрее, чем вы закажете доставку.

