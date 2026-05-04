Вместо муки и сахара — протеин и пюре. Этот брауни печется за 20 минут и не вредит фигуре

Удивительно, что из яблочного пюре и протеина можно сделать такое. Брауни сначала схватывается в духовке, а после глазури превращается в нежнейшее пирожное с насыщенным шоколадным вкусом.

Что понадобится

Овсяная мука (без глютена) — 60 г, какао-порошок — 30 г + 20 г для глазури, протеин (любой) — 30 г, соль — 1 щепотка, разрыхлитель — 1 ч. л., сахарозаменитель — по вкусу, яблочное пюре (без сахара) — 200 г, молоко (или вода) — 120 мл + 120 мл для глазури.

Как готовлю

Разогреваю духовку до 180 °C. Форму 18х18 см застилаю пергаментом или слегка смазываю маслом (для силикона).

В миске смешиваю овсяную муку, 30 г какао, протеин, соль, разрыхлитель и сахарозаменитель. Добавляю яблочное пюре, перемешиваю миксером до однородности. Вливаю 120 мл молока, снова перемешиваю.

Перекладываю тесто в форму, разравниваю и выпекаю 20 минут до сухой шпажки. Оставляю остывать в форме, затем аккуратно извлекаю.

Для глазури смешиваю 20 г какао, 120 мл молока и щепотку сахарозаменителя, нагреваю в микроволновке до загущения. Поливаю глазурью брауни, даю застыть и нарезаю на пирожные.