Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 07:25

Вместо магазинных батончиков с кучей сахара готовлю свои — из семечек, льна и кунжута. Хрустят, насыщают и никакой химии

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Лен, замоченный в кипятке, превращается в густую желеобразную массу — это природный загуститель и связующее звено. Без него батончики просто рассыпались бы. А так — льняное желе скрепляет все семечки, а при сушке дает дополнительную пользу: омега-3, клетчатку и ту самую эластичность. Прямо суперфуд, а не ингредиент.

Что понадобится для батончиков

Беру по половине стакана семян подсолнечника, тыквенных семечек и кунжута, целый стакан семян льна, столовую ложку соли (плюс еще чайную для теста) и полторы столовые ложки оливкового масла.

Как я их готовлю

Все семена, кроме льна, замачиваю в кипятке с одной столовой ложкой соли на 15 минут. Промываю и откидываю на дуршлаг. Лен замачиваю отдельно в стакане кипятка на 20 минут — он должен превратиться в густую желеобразную массу. Смешиваю льняное желе с остальными семечками, добавляю чайную ложку соли и столовую ложку оливкового масла. Все тщательно перемешиваю. Противень застилаю пергаментом, смазываю оставшейся половиной столовой ложки масла. Выкладываю смесь и тонко разравниваю — чем тоньше, тем хрустящее. Выпекаю в разогретой до 120 °C духовке 1 час. Затем увеличиваю температуру до 180 °C и сушу еще 15–20 минут до румяности. Полностью остужаю и ломаю на кусочки нужного размера. Храню в герметичной банке или бумажном пакете.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

Проверено редакцией
еда
рецепты
семечки
батончики
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Историк пролил свет на подробности убийства Хаменеи
США стали применять оружие, бьющее по сознанию
Новая тактика ВС РФ и атака на Саратов: новости СВО к утру 5 марта
IT-эксперт рассказал, как безопасно подключиться к общественному Wi-Fi
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 5 марта: инфографика
Китай пообещал ударить по тайваньским сепаратистам
Экс-глава ГВСУ №8 признал вину по делу о хищении у МО РФ 9 млрд рублей
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 76 украинских БПЛА
Родителям объяснили, как понять вовлеченность ребенка в мошенническую схему
Марочко раскрыл, как продвигается освобождение Попасной под Константиновкой
Раскрыты подробности нападения ВСУ на Ростовскую область
«Не менее 80 стихийных захоронений»: в ДНР нашли тела убитых ВСУ жителей
Врач раскрыла тревожные факты о воздействии пива на головной мозг
Раскрыто, сколько украинцев въехали в Россию в 2025 году
Онколог ответил, может ли ЭКО спровоцировать рак
Пять важных изменений для владельцев квартир в 2026 году
В США сравнили операцию в Иране с игрой Call of Duty
Беглая белорусская оппозиция намерена выяснить расположение «Орешника»
Врач рассказала, какую опасность представляют БАДы с маркетплейсов
Россиян предупредили о риске одновременной работы стиральной машинки и душа
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост
Общество

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.