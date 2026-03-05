Вместо магазинных батончиков с кучей сахара готовлю свои — из семечек, льна и кунжута. Хрустят, насыщают и никакой химии

Вместо магазинных батончиков с кучей сахара готовлю свои — из семечек, льна и кунжута. Хрустят, насыщают и никакой химии

Лен, замоченный в кипятке, превращается в густую желеобразную массу — это природный загуститель и связующее звено. Без него батончики просто рассыпались бы. А так — льняное желе скрепляет все семечки, а при сушке дает дополнительную пользу: омега-3, клетчатку и ту самую эластичность. Прямо суперфуд, а не ингредиент.

Что понадобится для батончиков

Беру по половине стакана семян подсолнечника, тыквенных семечек и кунжута, целый стакан семян льна, столовую ложку соли (плюс еще чайную для теста) и полторы столовые ложки оливкового масла.

Как я их готовлю

Все семена, кроме льна, замачиваю в кипятке с одной столовой ложкой соли на 15 минут. Промываю и откидываю на дуршлаг. Лен замачиваю отдельно в стакане кипятка на 20 минут — он должен превратиться в густую желеобразную массу. Смешиваю льняное желе с остальными семечками, добавляю чайную ложку соли и столовую ложку оливкового масла. Все тщательно перемешиваю. Противень застилаю пергаментом, смазываю оставшейся половиной столовой ложки масла. Выкладываю смесь и тонко разравниваю — чем тоньше, тем хрустящее. Выпекаю в разогретой до 120 °C духовке 1 час. Затем увеличиваю температуру до 180 °C и сушу еще 15–20 минут до румяности. Полностью остужаю и ломаю на кусочки нужного размера. Храню в герметичной банке или бумажном пакете.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.