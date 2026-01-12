Вместо котлет жарю мясные ежики с картошкой: ужин с подливой на каждый день

Вместо котлет жарю мясные ежики с картошкой! Их вкус получается сочным и насыщенным: внутри нежная, ароматная смесь фарша и картофеля, снаружи — аппетитная корочка, а все это дополнено бархатистым соусом. Идеальный ужин с подливой на каждый день.

Рецепт: для ежиков вам понадобится 500 г мясного фарша (говяжий или смешанный), 2 средние картофелины, 1 луковица, 1 яйцо, соль, перец, специи по вкусу. Для соуса: 200 г сметаны, 1–2 ст. л. томатной пасты, 1 стакан воды или бульона, 1 ст. л. муки (для загустения). Картофель очистите и натрите на мелкой терке, лук мелко нарежьте. В миске смешайте фарш, тертый картофель, лук, яйцо, соль и специи. Хорошо вымесите массу. Сформируйте небольшие круглые котлетки-ежики. Обжарьте их с двух сторон до золотистой корочки. Для соуса в отдельной миске смешайте сметану, томатную пасту, воду и муку до однородности. Залейте соусом обжаренные ежики в сковороде. Доведите до кипения, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и тушите 15 минут, чтобы ежики полностью пропеклись и пропитались соусом.

