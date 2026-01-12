Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 20:32

Вместо котлет жарю мясные ежики с картошкой: ужин с подливой на каждый день

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вместо котлет жарю мясные ежики с картошкой! Их вкус получается сочным и насыщенным: внутри нежная, ароматная смесь фарша и картофеля, снаружи — аппетитная корочка, а все это дополнено бархатистым соусом. Идеальный ужин с подливой на каждый день.

Рецепт: для ежиков вам понадобится 500 г мясного фарша (говяжий или смешанный), 2 средние картофелины, 1 луковица, 1 яйцо, соль, перец, специи по вкусу. Для соуса: 200 г сметаны, 1–2 ст. л. томатной пасты, 1 стакан воды или бульона, 1 ст. л. муки (для загустения). Картофель очистите и натрите на мелкой терке, лук мелко нарежьте. В миске смешайте фарш, тертый картофель, лук, яйцо, соль и специи. Хорошо вымесите массу. Сформируйте небольшие круглые котлетки-ежики. Обжарьте их с двух сторон до золотистой корочки. Для соуса в отдельной миске смешайте сметану, томатную пасту, воду и муку до однородности. Залейте соусом обжаренные ежики в сковороде. Доведите до кипения, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и тушите 15 минут, чтобы ежики полностью пропеклись и пропитались соусом.

Ранее стало известно, как приготовить мясные отбивные с хрустящей корочкой и сырной шапочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Вкусный салат из рыбы: рецепт с горбушей, горошком и корейской морковью
Семья и жизнь
Вкусный салат из рыбы: рецепт с горбушей, горошком и корейской морковью
Забудьте о пюре с котлетой! Готовлю литовские цеппелины с мясной подушкой и сметанным соусом. Сытно и вкусно
Общество
Забудьте о пюре с котлетой! Готовлю литовские цеппелины с мясной подушкой и сметанным соусом. Сытно и вкусно
Котлеты из пекинской капусты без мяса — хрустящие снаружи и сочные внутри: легкий ужин
Общество
Котлеты из пекинской капусты без мяса — хрустящие снаружи и сочные внутри: легкий ужин
Ароматный минтай по-гречески: с этим рецептом можно приготовить шедевр из любой белой рыбы
Общество
Ароматный минтай по-гречески: с этим рецептом можно приготовить шедевр из любой белой рыбы
Бризоли из яиц и фарша: невероятно вкусные рулетики для обеда или ужина
Общество
Бризоли из яиц и фарша: невероятно вкусные рулетики для обеда или ужина
рецепты
ужины
обеды
горячее
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Таджикистане погиб чемпион мира по ММА
«Локальный конфликт»: сын Кадырова об инциденте на первенстве СКФО
Пассажир Cathay Pacific отправился в тюрьму за тайную съемку стюардесс
В Европе высмеяли ответ МИД Франции на пост Медведева
В МИД Ирана назвали виновников отключения интернета в стране
Алексей Березуцкий покинул тренерский штаб ЦСКА
«Наш подход»: в Индии объяснили принципы покупки оружия
МОК пригласил на ОИ-2026 еще двух россиян
Российский посол ответил фон дер Ляйен вопросом Сталина
«Проникли в ряды протестующих»: в МИД Ирана раскрыли детали столкновений
Юноша вместе с друзьями изнасиловал 14-летнюю возлюбленную
Команда «КамАЗ-мастер» отказалась от участия в «Дакаре» из-за России
Терпение Лурье лопнуло: теперь Долиной займутся судебные приставы
Стало известно, какое оружие использовали мятежники в Иране
Названа дата торгов по продаже аэропорта Домодедово
Названо количество погибших при беспорядках в Иране
В Белоруссии сообщили о росте активности разведки НАТО
Власти прокомментировали всплеск лихорадки денге на Шри-Ланке
В Лондоне начался суд над российским моряком Мотиным
У «Реала» появился новый главный тренер
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Атака ВСУ на Воронеж ночью 11 января: взрывы, пострадавшие, что известно
Регионы

Атака ВСУ на Воронеж ночью 11 января: взрывы, пострадавшие, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.