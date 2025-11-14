Вместо картофельных запеканок готовлю раклет! Картошечка по-швейцарски — сытный и вкусный ужин для большой семьи в одном противне

Раклет — это не просто блюдо, а настоящее швейцарское искусство собираться за столом. Представьте себе уютный вечер в альпийском шале, где аромат плавящегося сыра смешивается с запахом жареной картошки и горного воздуха. Это блюдо родилось благодаря пастухам, которые у костра плавили сыр и соскребали его на картофель. Сегодня раклет — это и сыр с легким ореховым вкусом, и специальный прибор, и целый ритуал, где каждый создает свою тарелку по вкусу.

Для классического раклета возьмите 400 г сыра раклет, 8–10 вареных картофелин в мундире, 200 г маринованных корнишонов, 1 красную луковицу, 150 г вяленого мяса или прошутто. Если у вас есть раклетница — разогрейте ее. Насыпьте сыр в специальные лотки. Пока сыр плавится, разложите на тарелках картофель, нарезанный дольками, овощи и мясную нарезку. Когда сыр покроется золотистой корочкой, вылейте его на картофель. Добавьте лук и корнишоны. Если готовите в духовке — запекайте сыр на противне 5–7 минут при 200 °C.

