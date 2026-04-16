Вместо долгой варки бульона готовлю этот карамельный суп из красной чечевицы — вот мой рецепт

Сам поражаюсь, как из горсти чечевицы и простых овощей рождается такое бархатное великолепие. Суп сначала насыщается ароматами, а после блендера превращается в шелковистое пюре с солнечным оттенком.

Что понадобится

Красная чечевица — 200 г, морковь — 1 шт. (крупная), репчатый лук — 1 шт. (крупная головка), картофель — 1 шт. (крупный), сладкий перец — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, оливковое масло — 3 ст. л., вода или овощной бульон — 1,2-1,5 л, лавровый лист — 1-2 шт., соль, перец черный молотый — по вкусу, хлеб для гренок — 150–200 г.

Как готовлю

Чечевицу промываю. Лук и чеснок пассерую на масле до золотистого, добавляю морковь, жарю 5–7 минут.

Перекладываю в кастрюлю с чечевицей, картофелем, перцем и лавровым листом. Заливаю водой, варю под крышкой 30–35 минут.

Удаляю лавровый лист, пюрирую блендером. Хлеб нарезаю кубиками, сбрызгиваю маслом, подсушиваю при 180 °C. Подаю суп с гренками и зеленью.

