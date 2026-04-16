Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 10:37

Вместо долгой варки бульона готовлю этот карамельный суп из красной чечевицы — вот мой рецепт

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сам поражаюсь, как из горсти чечевицы и простых овощей рождается такое бархатное великолепие. Суп сначала насыщается ароматами, а после блендера превращается в шелковистое пюре с солнечным оттенком.

Что понадобится

Красная чечевица — 200 г, морковь — 1 шт. (крупная), репчатый лук — 1 шт. (крупная головка), картофель — 1 шт. (крупный), сладкий перец — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, оливковое масло — 3 ст. л., вода или овощной бульон — 1,2-1,5 л, лавровый лист — 1-2 шт., соль, перец черный молотый — по вкусу, хлеб для гренок — 150–200 г.

Как готовлю

Чечевицу промываю. Лук и чеснок пассерую на масле до золотистого, добавляю морковь, жарю 5–7 минут.

Перекладываю в кастрюлю с чечевицей, картофелем, перцем и лавровым листом. Заливаю водой, варю под крышкой 30–35 минут.

Удаляю лавровый лист, пюрирую блендером. Хлеб нарезаю кубиками, сбрызгиваю маслом, подсушиваю при 180 °C. Подаю суп с гренками и зеленью.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
Читайте также
Общество
В России обновили правила оформления больничных
К лету худею с этим тортом — «Красотка» без сахара и муки: готовим в микроволновке за 4 минуты
Общество
К лету худею с этим тортом — «Красотка» без сахара и муки: готовим в микроволновке за 4 минуты
Натираю сыр, добавляю яйцо и паприку — и за 10 минут на столе горка румяных лепешек. Нежнее оладий и сытнее пирожков
Общество
Натираю сыр, добавляю яйцо и паприку — и за 10 минут на столе горка румяных лепешек. Нежнее оладий и сытнее пирожков
Юрист предупредил об ответственности за мат на работе
Общество
Юрист предупредил об ответственности за мат на работе
Дачникам объяснили, как сэкономить на строительном инструменте
Общество
Дачникам объяснили, как сэкономить на строительном инструменте
Общество
еда
рецепты
супы
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рэпер Tyga подтвердил сотрудничество с 1win
В России спрогнозировали заметное укрепление рубля
Мошенники придумали схему обмана россиян через старые объявления
Набиуллина рассказала о прогнозах по инфляции в России на текущий год
В Совфеде «взялись» за риелоторов
Гинеколог раскрыл ключевой фактор развития рака шейки матки
Юрист раскрыл хитрый способ компаний по уходу от налогов с «бумажным» НДС
Мурашко сообщил о новом виде помощи, который можно получить по ОМС
Подросток выстрелил в одноклассника в одной из украинских школ
В Госдуме обратились к Минтруду по поводу адаптации бойцов СВО
Заявившего о планах покончить с собой военблогера ищут 11 часов
В Туапсе развернули пункт временного размещения после атаки БПЛА
В Турции после атак на школы задержали 83 человека
Набиуллина раскрыла, с чем экономика России столкнулась впервые
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 апреля: где сбои в России
В Петербурге накрыли группу теневых банкиров
Юрист рассказал, могут ли уволить сотрудника за критику начальства
Стало известно, по какой причине чаще всего увольняли россиян в 2026 году
Зампред ВРНС раскрыл нюанс скандального дела с кальяном на куличе
Детский сад получил повреждения после атаки ВСУ на Кубань
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.