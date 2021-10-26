Власти захотели запретить мат в онлайн-кинотеатрах

Роскомнадзор предложил запретить в онлайн-кинотеатрах использование ненормативной лексики. Такое предложение прозвучало на заседании Общественного совета РКН, рассказал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Сам он концептуально поддерживает идею, передаёт «Интерфакс».

По его словам, на заседании высказывалось предложение распространить запреты, действующие на телевидении, на онлайн-кинотеатры и кабельные каналы. Это касается ограничений, установленных в законодательстве о защите детей, — в первую очередь возрастной маркировки и запрета на мат.

Что касается последнего, то я считаю, что относительно аудиовизуальных сервисов отсутствие таких ограничений сегодня, по сути, провоцирует владельцев этих онлайн-кинотеатров на то, чтобы производить продукт, заведомо провокативный, — сказал он.

Парламентарий считает, что значительное число выпускаемых стриминговыми платформами сериалов изначально содержит большое количество бранных слов или близких к ним.

В какой форме и какие ограничения распространять — это уже вопрос дискуссионный, но сам подход я поддерживаю. <...> Поправки как таковые в настоящее время не сформированы, речь идёт только о концептуальном предложении, — добавил он.

Политик отметил, что речь идёт только о контенте для российских пользователей и не затронет, например, «американский онлайн-кинотеатр, который транслируется в Алабаме».

Ненормативная лексика на телевидении, радио и в кино в России запрещена с 2014 года.

В России с 1 февраля действует норма, запрещающая пользователям социальных сетей материться. Соответствующие поправки были внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Теперь следить за соблюдением нового требования должны модераторы социальных сетей. Администрация интернет-площадок для общения должна будет выявлять нецензурную брань и удалять соответствующий контент и комментарии пользователей.

После появления этого запрета россияне, наоборот, стали чаще использовать ненормативную лексику в своих сообщениях.