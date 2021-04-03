Россияне стали чаще материться после запрета нецензурщины в Сети

https://static.news.ru/photo/593f44ae-952e-11eb-b84a-96000091f725_660.jpg Фото: M. Baumann/blickwinkel/Global Look Press

После запрета на использование ненормативной лексики в соцсетях россияне наоборот стали чаще её использовать в своих сообщениях. Это было установлено с помощью специального алгоритма, пишет «Медиалогия».

Был изучен контент сайтов «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram и TikTok за период с 1 февраля по 31 марта 2021 года. Выяснилось, что употребление мата в социальных сетях выросло на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Учащение случаев публикации подобного контента было отмечено сразу после введения нового закона. По всей видимости, многие россияне просто не заметили нововведения или же решили таким образом выразить своё несогласие с ним.

В России с 1 февраля действует норма, запрещающая пользователям социальных сетей материться. Соответствующие поправки были внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Теперь следить за соблюдением нового требования должны модераторы социальных сетей. Администрация интернет-площадок для общения должна будет выявлять нецензурную брань и удалять соответствующий контент и комментарии пользователей.

Ранее NEWS.ru писал, что социальная сеть Instagram запретила взрослым писать сообщения несовершеннолетним, которые на них не подписаны.