В России вступил в силу закон о запрете мата в соцсетях

https://static.news.ru/photo/5352a9e0-6460-11eb-84a3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России с 1 февраля действует закон, запрещающий пользователям социальных сетей материться. Соответствующие поправки были внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Согласно поправкам в закон, следить за соблюдением нового требования должны модераторы социальных сетей. Администрация интернет-площадок для общения должна будет выявлять нецензурную брань и удалять соответствующий контент и комментарии пользователей, пишет НСН.

Также соцсети должны будут выявлять и удалять сообщения, содержащие призывы к участию в несогласованных митингах и протестах, оскорбление государства, государственных символов и чиновников. Спорные ситуации соцсети будут обязаны решать через обращение в Роскомнадзор.

За нарушение введённых нормативов руководство соцсетей может столкнуться со штрафами в размере от 800 тысяч до 4 млн рублей, а при повторных нарушениях — потерять до 10% от годовой выручки.

Ранее NEWS.ru писал, что зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил способ воздействия российских властей на зарубежные социальные сети, которые блокируют и удаляют контент российских СМИ. При этом он назвал приостановку деятельности таких соцсетей в РФ слишком жестокой мерой.