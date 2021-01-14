Власти РФ отменили ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году

https://static.news.ru/photo/24bde46c-5715-11eb-8073-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Единый государственный экзамен базового уровня по математике не будет проводиться в 2021 году, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Особо отмечу, что ЕГЭ по математике базового уровня в этом году проводиться не будет, — цитирует Кравцова РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, глава Минпросвещения сообщил, что менять задания Единого государственного экзамена в текущем году не планируется. Он также отметил, что учебные заведения должны не только давать знания, но и прививать человеку определённые нравственные качества. По его словам, такой подход послужит общему прогрессу.

Ранее в Госдуме предложили освободить от ЕГЭ тех, кто хочет получить среднее специальное образование. По мнению лидера фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова, от этих экзаменов нужно вообще отказаться, но делать это надо поэтапно. Миронов добавил, что не нужен такой экзамен и тем, кто планирует поступать в ведущие вузы страны, где проводят собственные вступительные испытания.