Прокуратура признала недостоверными данные об укреплении власти антихриста

Генеральная прокуратура потребовала удалить размещённый на YouTube ролик о поправках в Конституцию, автором которого является схиигумен Сергий. В ведомстве признали информацию из видео недостоверной.
Об этом рассказал представитель священника Всеволод Могучев, на канале которого опубликовано видео,
Могучев отметил, что удалит ролик, так как является законопослушным гражданином. О действиях Сергия он говорить отказался, заявив, что не в курсе этого.
В видео священник призвал не посещать участки для голосования, чтобы к власти не пришёл «будущий Антихрист». Кроме того, по его словам, через поправки к Конституции будет «узаконена рабовладельческая власть».
Отец Сергий (Николай Романов) — один из самых скандальных клириков. Он 13 лет отсидел за убийство, уверовал в бога и теперь имеет тысячи последователей. Он отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время «испанки».
В июне схиигумена Сергия подвергли церковному суду, отстранили от богослужений и предписали оставить возглавляемый им монастырь после серии резких заявлений с критикой действий руководства РПЦ и государственных органов власти во время пандемии COVID-19. Среди прочего, он назвал патриарха Московского и всея Руси Кирилла гонителем христианской веры. Священнослужитель отказался покинуть свою обитель и 16 июня забаррикадировался в ней со сторонниками.
17 июня стало известно, что Сергий решил уладить конфликт и помириться с митрополитом Екатеринбургским Кириллом. Схиигумен попросил журналиста передать митрополиту букет цветов. Однако уже 19 июня буйный священнослужитель вновь вернулся к активному противостоянию с церковными властями — он выпустил видеоролик, где призвал всех руководителей РПЦ сложить свои полномочия.
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