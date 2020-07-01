Прокуратура признала недостоверными данные об укреплении власти антихриста

https://static.news.ru/photo/7ad45cba-bbc9-11ea-ac40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Генеральная прокуратура потребовала удалить размещённый на YouTube ролик о поправках в Конституцию, автором которого является схиигумен Сергий. В ведомстве признали информацию из видео недостоверной.

Об этом рассказал представитель священника Всеволод Могучев, на канале которого опубликовано видео, передаёт «Коммерсант». Силовики посчитали, что автор распространяет недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверной.

Могучев отметил, что удалит ролик, так как является законопослушным гражданином. О действиях Сергия он говорить отказался, заявив, что не в курсе этого.

В видео священник призвал не посещать участки для голосования, чтобы к власти не пришёл «будущий Антихрист». Кроме того, по его словам, через поправки к Конституции будет «узаконена рабовладельческая власть».

Отец Сергий (Николай Романов) — один из самых скандальных клириков. Он 13 лет отсидел за убийство, уверовал в бога и теперь имеет тысячи последователей. Он отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время «испанки».

В июне схиигумена Сергия подвергли церковному суду, отстранили от богослужений и предписали оставить возглавляемый им монастырь после серии резких заявлений с критикой действий руководства РПЦ и государственных органов власти во время пандемии COVID-19. Среди прочего, он назвал патриарха Московского и всея Руси Кирилла гонителем христианской веры. Священнослужитель отказался покинуть свою обитель и 16 июня забаррикадировался в ней со сторонниками.

17 июня стало известно, что Сергий решил уладить конфликт и помириться с митрополитом Екатеринбургским Кириллом. Схиигумен попросил журналиста передать митрополиту букет цветов. Однако уже 19 июня буйный священнослужитель вновь вернулся к активному противостоянию с церковными властями — он выпустил видеоролик, где призвал всех руководителей РПЦ сложить свои полномочия.