«Власть Антихриста»: cхиигумен Сергий о поправках Путина в Конституцию

https://static.news.ru/photo/ff7f7f78-b960-11ea-a401-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Схиигумен Сергий, оказавшийся в центре нового скандала из-за драки с телеведущей Ксенией Собчак, неожиданно решил высказаться на счёт поправок в Конституцию РФ. Он призвал не посещать голосовые участки, чтобы к власти не пришёл «будущий Антихрист».

Хабадники-хасиды правят Россией. Путин и его окружение — это ширма. Через поправки в Конституцию, через наше добровольное посещение пунктов голосования, не завися от нашего согласия или несогласия (то есть им нужна массовость) будет узаконена рабовладельческая власть. То есть мы добровольно узаконим власть будущего Антихриста и его слуг. Заявляю всем народам России: не ходить на пункты голосования! — заявил отец Сергий в своём видообращении к россиянам.

Мужчина, утверждающий, что он является служителем церкви, обращался к своим последователям, читая текст с бумажки. При этом он ссылался на некоторые писания из Библии, которые якобы подтверждают его правоту.

Скандальное прошлое Николая Романова

Отец Сергий (Николай Романов) — один из самых скандальных клириков. Он 13 лет отсидел за убийство, уверовал в Бога и теперь имеет тысячи последователей. Он отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время «испанки».

В июне схиигумена Сергия подвергли церковному суду, отстранили от богослужений и предписали оставить возглавляемый им монастырь после серии резких заявлений с критикой действий руководства РПЦ и государственных органов власти во время пандемии COVID-19. Среди прочего, он назвал патриарха Московского и всея Руси Кирилла гонителем христианской веры. Священнослужитель отказался покинуть свою обитель и 16 июня забаррикадировался в ней со сторонниками.

17 июня стало известно, что Сергий решил уладить конфликт и помириться с митрополитом Екатеринбургским Кириллом. Схиигумен попросил журналиста передать митрополиту букет цветов. Однако уже 19 июня буйный священнослужитель вновь вернулся к активному противостоянию с церковными властями — он выпустил видеоролик, где призвал всех руководителей РПЦ сложить свои полномочия.

Конфликт с Собчак

Собчак сообщила о нападении в своём Telegram-канале 27 июня. Посты она сопроводила видеозаписями конфликта. На кадрах видно, как монахини и другие представители монастыря обступили съёмочную группу. Кто-то выбил камеру у оператора Сергея Ерженкова. По словам Собчак, Сергея побили так же, как и Филиппа, бывшего послушника, который рассказал о фактах издевательств над детьми в монастыре. Расследованием этой истории среди прочего и хотела заняться журналистка. Саму Собчак, по её словам, толкнули. Она вызвала полицию. Команде звезды камеру вернули. Однако все видеоматериалы стёрли. В монастыре, помимо призванных Сергием казаков и священнослужителей, оказались нападающий хоккейного клуба «Автомобилист» Павел Дацюк и участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов.

Голосование по поправкам в Конституцию ​

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию — процедура, которая была в экстренном порядке разработана под инициативу президента Владимира Путина изменить основной закон страны. Заявлялось, что так глава государства хочет «посоветоваться» с гражданами, избегая сложных механизмов референдума.

Раньше в российском законодательстве такой процедуры не существовало. При этом для предложенных президентом поправок, согласно самой же Конституции, не требуется никаких дополнительных процедур, кроме как положительного голосования в парламентах большинства регионов, одобрения квалифицированным большинством членов Совфеда и депутатов Госдумы, а также подписания президентом. Все эти этапы уже пройдены.

Тем не менее в Кремле заявляют, что законопроект о поправке в Конституцию вступит в силу только после одобрения на общероссийском голосовании. Оно назначено на 1 июля. Это основной день, но власти решили растянуть процедуру на неделю, объясняя это эпидемией коронавируса. Голосовать в России начали с 25 июня.

Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени, подсчёт голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Помимо традиционного способа предусмотрено голосование вне избирательных участков: на дому, электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения. «Мобильные УИК» работают во дворах домов по всей стране. Гражданам предлагается проголосовать в палатках, автобусах, багажниках автомобилей и просто на пнях срубленных деревьев.

«Поправка» представляет собой несколько сотен нововведений. Так, в Конституцию вводится фигура Бога, говорится о недопустимости действий и призывов к отчуждению части территории РФ, закрепляется положение о браке как союзе мужчины и женщины и положение о русском народе как государствообразующем, положение о преемственности РФ в отношении СССР и ряд других изменений.

Среди них и инициатива, предлагающая отказ от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина. Из этого следует, что он может избираться на данный пост ещё дважды. При этом ранее президент говорил, что власть главы государства не должна быть связана с одним человеком. По словам Путина, для развития России нужна сменяемость, но обнуление собственных сроков он поддержал.