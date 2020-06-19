Захвативший храм священник призвал свергнуть и наказать патриарха Кирилла

https://static.news.ru/photo/d5d70b4c-b22a-11ea-87a4-fa163e074e61_660.jpg Схиигумен Сергий Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Экс-духовник депутата ГД Натальи Поклонской схиигумен Сергий, захвативший храм на Урале, разместил в Интернете видеоролик. На кадрах он призвал всех руководителей РПЦ сложить свои полномочия.

После этого патриарха московского и всея Руси Кирилла необходимо привлечь к ответственности, уверен он.

Почему мы все не можем отстоять страну нашу православную — дом Пресвятой Богородицы, от фашистов, оккупантов порабощающих русский народ и другие национальности? Где же Вы: «Добрыни Никитичи, Минины, Пожарские» — боевые друзья однополчане? — передаёт «Ридус».

Священник спросил, почему руководство церкви считает его проповеди раскольническими. Он отметил, что храмы, якобы, не закрывали ни во время чумы, ни во время «испанки». Такие решения, по его словам, принимали только «богоборческие» власти.

Сергий отметил, что настоятельница игуменья Варвара, покинувшая храм, призналась в «раскольничестве» ещё за две недели до инцидента.

Как писал NEWS.ru, в июне схиигумена Сергия подвергли церковному суду, отстранили от богослужений и предписали оставить возглавляемый им монастырь после серии резких заявлений с критикой действий руководства РПЦ и государственных органов власти во время пандемии COVID-19. Среди прочего, он назвал патриарха Московского и всея Руси Кирилла гонителем христианской веры. Священнослужитель отказался покинуть свою обитель и 16 июня забаррикадировался в ней со сторонниками.

17 июня стало известно, что Сергий решил уладить конфликт и помириться с митрополитом Екатеринбургским Кириллом. Схиигумен попросил журналиста передать митрополиту букет цветов. В этот же день от Романова отреклась казачья организация, часть членов которой его поддерживает.