Захвативший храм священник хочет помириться с епархией

Схиигумен Сергий, восставший против руководства РПЦ, хочет помириться с митрополитом Екатеринбургским Кириллом. Он попросил журналиста передать букет цветов в епархию.
Представитель СМИ попросил его прокомментировать информацию о подталкивании сторонников к самосожжению,
Отвези букет в епархию митрополиту, — сказал он.
Как писал NEWS.ru, в июне схиигумена Сергия подвергли церковному суду, отстранили от богослужений и предписали оставить возглавляемый им монастырь после серии резких заявлений с критикой действий руководства РПЦ и светских властей во время пандемии коронавируса. Священнослужитель отказался покинуть обитель и 16 июня забаррикадировался в ней со сторонниками.
Сергий отказался считать свои действия захватом монастыря. По его словам, он лишь решил не подчиниться решению церковных властей, поскольку не согласен с ними.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле знают о ситуации в Среднеуральском женском монастыре, но не считают случившееся значимой проблемой. Свердловские власти и областная полиция не увидели нарушения закона в действиях Сергия.
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