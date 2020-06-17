Захвативший храм священник хочет помириться с епархией

https://static.news.ru/photo/cfd5bc6a-b096-11ea-a9f8-fa163e074e61_660.jpg Митрополит Екатеринбургский Кирилл Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

Схиигумен Сергий, восставший против руководства РПЦ, хочет помириться с митрополитом Екатеринбургским Кириллом. Он попросил журналиста передать букет цветов в епархию.

Представитель СМИ попросил его прокомментировать информацию о подталкивании сторонников к самосожжению, передаёт Ura.ru. Священник рассмеялся и попросил передать букет.

Отвези букет в епархию митрополиту, — сказал он.

Как писал NEWS.ru, в июне схиигумена Сергия подвергли церковному суду, отстранили от богослужений и предписали оставить возглавляемый им монастырь после серии резких заявлений с критикой действий руководства РПЦ и светских властей во время пандемии коронавируса. Священнослужитель отказался покинуть обитель и 16 июня забаррикадировался в ней со сторонниками.

Сергий отказался считать свои действия захватом монастыря. По его словам, он лишь решил не подчиниться решению церковных властей, поскольку не согласен с ними.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле знают о ситуации в Среднеуральском женском монастыре, но не считают случившееся значимой проблемой. Свердловские власти и областная полиция не увидели нарушения закона в действиях Сергия.