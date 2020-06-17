Власти впервые высказались о захвате монастыря схиигуменом Сергием

https://static.news.ru/photo/39c29f4e-b088-11ea-9d88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуация в Среднеуральском женском монастыре является делом Русской православной церкви, заявил источник в администрации губернатора Свердловской области.

По его словам, если говорить светским языком, произошёл не захват, а внутрицерковный спор.

Монастырь не принял нового настоятеля, определённого митрополитом Екатеринбургским Кириллом. Это не беспрецедентное событие, такое в истории РПЦ уже было, — уточнил источник, знакомый с позицией свердловского правительства.

При этом он отметил, что отец Сергий является не только духовником, но и медийным персонажем. Подчинённый главы Свердловской области считает, что значение произошедшего в монастыре во много «раздуто искусственно» из-за внимания СМИ.

Из-за медиаэффекта эта история находится на контроле у губернатора Евгения Куйвашева, — добавил он.

Сотрудник полпреда президента в УрФО Николая Цуканова заявил, что тот также следит за развитием событий.

Согласно информации URA.RU , ни один государственный служащий не подтвердил вмешательство представителей силовых структур в разногласия священнослужителей. По мнению одного из собеседников агентства, отказ Сергия согласится с решениями митрополита Кирилла, на которые тот «имел полное право», нарушает каноны Церкви, на которые не способен повлиять «ни митрополит, ни даже патриарх».

Раскол ли это? Вероятно. Беспрецедентно ли это? Нет, — сказал госслужащий.

Он напомнил, что даже в недавней истории РПЦ священнослужители делали громкие заявления, но впоследствии осознавали свои ошибки и возвращались в церковь.

Отец Сергий может пойти по этому пути, а может пойти на ещё больший конфликт, но это не дело государства, — подчеркнул источник.

Он добавил, что в данном конфликте необходимо появление медиатора со стороны РПЦ, который поможет его решить.

Как писал NEWS.ru, 17 июня представители полиции Свердловской области рассказали о визите в Среднеуральский женский монастырь, захваченный отстранённым от служения схиигуменом Сергием.

Сам схиигумен Сергий (Романов), отстранённый от служения и подвергнутый церковному суду, заявил, что не захватывал Среднеуральский женский монастырь. По его словам, он лишь решил оставаться здесь, не подчиняясь решениям церковных властей, так не согласен с ними.

Схиигумен вернулся к служению в монастыре Спорительницы хлебов несмотря на запреты правящего архиерея. Как заявили в Екатеринбургской епархии он отстранил от управления игуменью, назначенную решением Священного Синода в 2005 году. При этом охранять обитель Сергий призвал казаков и добровольцев. В итоге священник Георгий (Викторов), назначенный в монастырь для совершения богослужений, попасть на территорию обители не смог.