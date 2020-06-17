Казаки отреклись от поддержки захватившего храм священника

https://static.news.ru/photo/bd1ed400-b099-11ea-9659-fa163e074e61_660.jpg Схиигумен Сергий Фото: скриншот/youtube.com

Оренбургское войсковое казачье общество (ОВКО), работающее на территории Свердловской области, прокомментировало информацию о поддержке схиигумена Сергия, восставшего против РПЦ. Представитель организации заявил, что она не поддерживает священника.

По данным пресс-службы, атаманы и казаки общества не являются сторонами конфликта, передаёт 66.ru.

В известных событиях участвуют отдельные личности из общественных казачьих объединений, не участвующих в реализации государственной политики в отношении российского казачества, — отметили там.

В ОВКО добавили, что верой и правдой служат Русской православной церкви.

Как писал NEWS.ru, в июне схиигумена Сергия подвергли церковному суду, отстранили от богослужений и предписали оставить возглавляемый им монастырь после серии резких заявлений с критикой действий руководства РПЦ и светских властей во время пандемии коронавируса. Священнослужитель отказался покинуть обитель и 16 июня забаррикадировался в ней со сторонниками.

Сергий отказался считать свои действия захватом монастыря. По его словам, он лишь решил не подчиниться решению церковных властей, поскольку не согласен с ними.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле знают о ситуации в Среднеуральском женском монастыре, но не считают случившееся значимой проблемой. Свердловские власти и областная полиция не увидели нарушения закона в действиях Сергия.