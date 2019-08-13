https://static.news.ru/photo/52b04324-bdd3-11e9-9a82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роман Пименов/ТАСС

Прокуратура Архангельской области опубликовала предостережение о возможных последствиях при участии в несогласованном с властями мероприятии, запланированном с 15 по 18 августа возле железнодорожной станции Шиес.

По информации, размещённой на сайте ведомства, музыкальный фестиваль «НаШИЕСтвие», который активисты хотят провести на этой территории, незаконен. Его организаторы могут быть привлечены к ответственности по административной статье о нарушении порядка проведения митинга или аналогичной уголовной статье при повторном совершении правонарушения.

В 2018 году власти Москвы и губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявили о создании экотехнопарка «Шиес». Столица будет вывозить коммунальные отходы в Люберцы, измельчать, сортировать, превращать в брикеты и отправлять на хранение в Шиес по железной дороге. Варианты дальнейшей утилизации мусора пока не продуманы.

Местные жители выступили против строительства полигона. В ответ на это губернатор Орлов назвал их «шелупонью». От митингов и пикетов люди перешли к физическому противостоянию развернувшейся стройке. Полгода назад экоактивисты разбили у станции палаточный лагерь, чтобы останавливать работу тяжёлой техники. Архангелогородцев поддержали жители соседних регионов — Ленинградской, Мурманской, Вологодской областей и Республики Карелия. Людей разгоняли Росгвардия и ЧОП, писал News.ru.