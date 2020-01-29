Семьи с детьми в Московской области получат материальную поддержку не только на федеральном, но и на региональном уровне.
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Ещё одной озвученной губернатором мерой поддержки стала помощь с жильём в форме льготной ипотеки. С 2018 года действует федеральная программа на ипотеку со сниженной ставкой для семей, в которых родился второй ребёнок. Воробьёв предложил распространить эту практику на подмосковные семьи с первым ребёнком.
Если малыш родился в Подмосковье с 1 января текущего года, то для его родителей мы снизим ставку по ипотеке на 3% при покупке жилья в наших новостройках, — заявил губернатор.
15 января в ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин сообщил, что с 2020 года денежное пособие впервые получат семьи при рождении первенца. Маткапитал за первого ребёнка будет составлять 466 616 рублей. За второго и последующих — 616 617 рублей. Также государство будет гасить ипотечные кредиты семьям с тремя детьми на сумму 450 тысяч рублей. Как сообщал NEWS.ru, для реализации этих инициатив президент поручил кабмину продлить действие закона по материнскому капиталу до 31 декабря 2026 года.
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