Власти Москвы повысили прожиточный минимум для пенсионеров

https://static.news.ru/photo/199f2e4e-1221-11eb-960d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве установлен прожиточный минимум для пенсионеров на 2012 год. Он будет составлять 13 496 рублей.

Соответствующий закон подписал мэр столицы Сергей Собянин. Документ опубликован на его официальном сайте.

Ранее закон о прожиточном минимуме был принят депутатами Мосгордумы. Он распространяется на пенсионеров, которые зарегистрированы в столице по месту пребывания или жительства не менее10 лет.

В 2020 году прожиточный минимум для столичных пенсионеров составляет 12 578 рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что в конце сентября кабмин внёс в Госдуму законопроект об изменении МРОТ и прожиточного минимума с 2021 года. В случае его принятия, со следующего года МРОТ будет рассчитываться, исходя не из потребительской корзины, а из уровня доходов большинства граждан. И его размер составит 42% от медианной зарплаты. Таким образом, ожидается, что МРОТ с 1 января вырастет до 12 792 рублей (сейчас 12 130 рублей). Прожиточный минимум должен вырасти на 3,7% в годовом выражении и составить 11 653 рубля.