Власти Москвы повысили прожиточный минимум для пенсионеров

В Москве установлен прожиточный минимум для пенсионеров на 2012 год. Он будет составлять 13 496 рублей.
Соответствующий закон подписал мэр столицы Сергей Собянин. Документ
Ранее закон о прожиточном минимуме был принят депутатами Мосгордумы. Он распространяется на пенсионеров, которые зарегистрированы в столице по месту пребывания или жительства не менее10 лет.
В 2020 году прожиточный минимум для столичных пенсионеров составляет 12 578 рублей.
Ранее NEWS.ru писал, что в конце сентября кабмин внёс в Госдуму законопроект об изменении МРОТ и прожиточного минимума с 2021 года. В случае его принятия, со следующего года МРОТ будет рассчитываться, исходя не из потребительской корзины, а из уровня доходов большинства граждан. И его размер составит 42% от медианной зарплаты. Таким образом, ожидается, что МРОТ с 1 января вырастет до 12 792 рублей (сейчас 12 130 рублей). Прожиточный минимум должен вырасти на 3,7% в годовом выражении и составить 11 653 рубля.