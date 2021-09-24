Власти Москвы отказались согласовывать митинг по итогам выборов

Московская мэрия не согласовала проведение акции протеста против результатов выборов. Власти объяснили своё решение действующими в городе ограничениями из-за распространения коронавируса. Об этом рассказали в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции, передаёт ТАСС.

Там подтвердили , что получили уведомление о проведении митинга на Пушкинской площади 25 сентября с 14:00 до 17:00 с количеством участников до пяти тысяч человек.

Предлагаем инициаторам акции воздержаться от её проведения, а гражданам — от участия в ней. Также сообщаем, что в случае проведения указанного мероприятия лица, принимавшие в нём участие, могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке, — отметили в департаменте.

20 сентября коммунист Валерий Рашкин устроил акцию в центре Москвы из-за несогласия с результатами голосования. На Пушкинскую площадь вышли сотни человек. Мероприятие прошло в формате встречи парламентария (Рашкин остаётся действующим депутатом Госдумы до формирования нового парламента) с избирателями, согласование для которой не требуется. Спустя несколько дней силовики начали задерживать участников мероприятия.

В ходе встречи политик анонсировал 25 сентября следующую встречу с депутатами. Он отметил, что коммунисты будут выходить на улицу до тех пор, пока результаты электронного голосования в столице не будут отменены.

В последнее время власти не согласуют митинги в столице, объясняя это ограничениями в связи с коронавирусом. После проведения несогласованных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального было заведено «санитарное дело» — организаторов мероприятий обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических норм.