Власти Москвы могут отменить цифровые пропуска с 14 июня

https://static.news.ru/photo/e8bd2130-a896-11ea-9ba1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве планируется отменить цифровые пропуска с 14 июня. Объявить об этом решении власти города планируют в понедельник, 8 июня.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на два своих источника. Как отметил один из них, такое решение примут, «если мэр не внесёт правки в последнюю минуту».

В настоящее время жители столицы до 14 июня должны обязательно оформлять пропуска на работу, кроме того, люди могут не более трёх раз в неделю взять QR-код для личных нужд, в том числе чтобы посетить московские парки.

Кроме того, 4 июня мэрия объявила о новом виде электронных пропусков в Москве. Теперь разрешение на передвижение можно оформить для посещения МФЦ. Документ будет действовать один день. При этом не существует никаких ограничений по количеству таких пропусков и частоте их оформления.

Накануне Москвы Сергей Собянин заявил, что всю личную информацию, которая содержится в системе цифровых пропусков, уничтожат после завершения пандемии коронавируса. По его словам, её использование возможно лишь в чрезвычайных обстоятельствах.

Ранее аналитики компании Cushman & Wakefield сообщили, что систему пропусков для передвижения по Москве могут сохранить после окончания режима самоизоляции. Она, предположительно, будет использоваться для регулирования трафика в столице, писал NEWS.ru.