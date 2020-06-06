Власти Москвы могут отменить цифровые пропуска с 14 июня

В Москве планируется отменить цифровые пропуска с 14 июня. Объявить об этом решении власти города планируют в понедельник, 8 июня.
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В настоящее время жители столицы до 14 июня должны обязательно оформлять пропуска на работу, кроме того, люди могут не более трёх раз в неделю взять QR-код для личных нужд, в том числе чтобы посетить московские парки.
Кроме того, 4 июня мэрия объявила о новом виде электронных пропусков в Москве. Теперь разрешение на передвижение можно оформить для посещения МФЦ. Документ будет действовать один день. При этом не существует никаких ограничений по количеству таких пропусков и частоте их оформления.
Накануне Москвы Сергей Собянин заявил, что всю личную информацию, которая содержится в системе цифровых пропусков, уничтожат после завершения пандемии коронавируса. По его словам, её использование возможно лишь в чрезвычайных обстоятельствах.
Ранее аналитики компании Cushman & Wakefield сообщили, что систему пропусков для передвижения по Москве могут сохранить после окончания режима самоизоляции. Она, предположительно, будет использоваться для регулирования трафика в столице, писал NEWS.ru.
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