Власти Москвы пообещали уничтожить данные системы пропусков

https://static.news.ru/photo/62a056c6-a670-11ea-a1cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всю личную информацию, которая содержится в системе цифровых пропусков, уничтожат после завершения пандемии коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, их использование возможно лишь в чрезвычайных обстоятельствах.

Все данные социального мониторинга и пропусков будут уничтожены. В нормальной жизни это может расцениваться и, по сути, является нарушением прав граждан, — цитирует его ТАСС.

Собянин подчеркнул, что электронные сервисы пригодились городу в условиях режима самоизоляции. Все подобные инструменты получат мощный толчок в развитии.

Ранее NEWS.ru писал, что систему пропусков для передвижения по Москве могут сохранить после окончания режима самоизоляции. Так считают аналитики компании Cushman & Wakefield. Она, предположительно, будет использоваться для регулирования трафика в столице.

27 мая власти Москвы решили продлить режим самоизоляции до 14 июня. Горожане должны продолжать соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим.

4 июня мэрия объявила о новом виде электронных пропусков в Москве. Теперь разрешение на передвижение можно оформить для посещения МФЦ. Документ будет действовать один день. При этом не существует никаких ограничений по количеству таких пропусков и частоте их оформления.

До 14 июня жители столицы должны обязательно оформлять пропуска на работу, кроме того, люди могут не более трёх раз в неделю взять QR-код для личных нужд, в том числе чтобы посетить московские парки.