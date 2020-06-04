Власти Москвы ввели новый вид пропусков

https://static.news.ru/photo/1026064e-a665-11ea-9ae0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый вид электронных пропусков появился в Москве. Теперь разрешение на передвижение можно оформить для посещения МФЦ.

Документ будет действовать один день. При этом не существует никаких ограничений по количеству таких пропусков и частоте их оформления.

Соответствующий указ мэра столицы Сергея Собянина опубликован на сайте городской администрации.

Ранее NEWS.ru писал, что систему пропусков для передвижения по Москве могут сохранить после окончания режима самоизоляции. Так считают аналитики компании Cushman & Wakefield. Она, предположительно, будет использоваться для регулирования трафика в столице.

21 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений. В рамках этого шага возобновили работу некоторые МФЦ и службы каршеринга.

А 27 мая режим самоизоляции решили продлить до 14 июня. Горожане должны продолжать соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим.