Власти Москвы ввели новый вид пропусков

Новый вид электронных пропусков появился в Москве. Теперь разрешение на передвижение можно оформить для посещения МФЦ.
Документ будет действовать один день. При этом не существует никаких ограничений по количеству таких пропусков и частоте их оформления.
Соответствующий указ мэра столицы Сергея Собянина
Ранее NEWS.ru писал, что систему пропусков для передвижения по Москве могут сохранить после окончания режима самоизоляции. Так считают аналитики компании Cushman & Wakefield. Она, предположительно, будет использоваться для регулирования трафика в столице.
21 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений. В рамках этого шага возобновили работу некоторые МФЦ и службы каршеринга.
А 27 мая режим самоизоляции решили продлить до 14 июня. Горожане должны продолжать соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим.
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