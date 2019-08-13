https://static.news.ru/photo/8d604dc0-bdbf-11e9-b2ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ryu Seung-Il/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в шести районах Башкирии. Причиной стала гибель посевов, произошедшая из-за засухи мая-июня 2019 года.

Опасное положение объявлено в Абзелиловском, Баймакском, Зилаирском, Куюргазинском, Стерлибашевском и Хайбуллинском районах республики, передаёт « Коммерсант ».

В региональном правительстве поручили местному Минсельхозу подготовить и передать в федеральное ведомство документы на возмещение потерь.

Как ранее писал News.ru, сотрудники Института мировых природных ресурсов заявили, что практически четверть населения планеты испытывает острый недостаток в воде. Авторы доклада сопоставили объём воды, имеющийся в запасе у разных стран, с её количеством, которое используется в различных сферах жизнедеятельности, таких как нужды промышленности, животноводство и другие. Выяснилось, что в 17 странах сельское хозяйство, промышленность и муниципалитеты используют в среднем до 80% доступной ежегодно для экономических и бытовых нужд воды.