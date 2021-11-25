Владимирский суд отклонил апелляцию Навального по иску к колонии

Владимирский облсуд отклонил апелляционную жалобу Алексея Навального по иску к колонии № 3. Как сообщает РИА Новости, суд оставил в силе решение Октябрьского районного суда Владимира, признавшего законным запрет адвокатам оппозиционера проносить в колонию ноутбуки и смартфоны.

Решение Октябрьского районного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу Навального Алексея Анатольевича — без удовлетворения, — сказал судья Юрий Самылов.

Как сообщалось, Навальный судился с администрацией покровской ИК-3, где он проходил лечение после голодовки. Тогда в период с 12 мая по 4 июня 2021 года его адвокат было запрещено при посещениях проносить с собой технику. 30 июля суд иск отклонил, после чего Навальный подал апелляцию.

В настоящее время Алексей Навальный находится в исправительной колонии N2 УФСИН России по Владимирской области в Покрове. Ранее сообщалось, что он подал четвёртый иск к администрации ИК-2. Как следует из материалов картотеки дел Петушинского районного суда, исковое заявление поступило в суд 18 ноября. Суть иска не уточняется.

Навальный отбывает наказание в колонии во Владимирской области по делу «Ив Роше», по которому в 2014 году политик получил 3,5 года лишения свободы условно. Оппозиционер был арестован 18 января 2021 года в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. Ему изменили условный срок на реальный, поскольку оппозиционер не отмечался в инспекции ФСИН. В тюрьме политик проведёт два года и шесть месяцев, поскольку часть времени он находился под домашним арестом.