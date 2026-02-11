Владелец популярной сети ресторанов раскрыл рецепт правильных блинов

Частое переворачивание блинов в процессе приготовления может сделать их сухими, заявил NEWS.ru предприниматель, основатель сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров. По его словам, не менее важно выдерживать правильную температуру во время выпекания.

Главный секрет в тонкой настройке любого рецепта. Какая бы формула у вас ни была, вы всегда можете ее скорректировать, чтобы блинчик получился вкусным, не рассыпался и не слипался. Даже от того, сколько секунд вы взбиваете тесто, зависит итоговый продукт. То есть если вы перебили на 15–30 секунд, он уже будет слишком слипшимся, и выпечка будет резиновой. Если вы не добили, то тесто будет рыхлое, и изделие может порваться во время переворачивания. Переворачивайте блин только один раз, иначе он станет сухим, — посоветовал Гончаров.

Он подчеркнул, что залог стабильности и высокого качества — аккуратное дозирование ингредиентов. По словам предпринимателя, избыток яиц в тесте приведет к чрезмерной плотности продукта, в то время как недостаток муки, напротив, сделает его хрупким и склонным к разрывам.

После замешивания теста ему нужно дать настояться 15–20 минут. Лучше печь при высокой температуре, но опять же необходимо искать баланс, так как чем она выше, тем сложнее переворачивать блин. Поэтому мой главный совет — это уделить, может быть, несколько часов, но создать именно ваш рецепт, — заключил Гончаров.

