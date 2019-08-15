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Владелец земли «Агропроперти менеджмент» Сергей Должиков, где находится кукурузное поле, на котором совершил экстренную посадку самолёт А-321, прокомментировал случившееся.

По его словам, компания может понести серьёзные убытки из-за инцидента, однако главное, что всем пассажирам удалось спастись.

Для нас главное, чтобы там без жертв и пострадавших было, мы технику приготовили, мало ли, понадобится. А кукуруза — там гибридные сорта под силос. У нас 2800 голов дойного стада, вот эта кукуруза — наши запасы на зиму. Оценить ущерб пока нет возможности, не пускают на место, но, полагаю, будет серьёзно, — сообщил он.

Должиков полагает, что поле «убьют полностью», когда будут вывозить самолёт, и тогда надо будет думать, чем кормить скот, передаёт РЕН ТВ .

Ранее News.ru писал, что Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию аварийной посадки лайнера А-321 в Подмосковье. В настоящее время специалисты МАК выехали на место происшествия для осмотра воздушного судна.