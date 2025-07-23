Вкусный салат с крабовыми палочками! Едим так или заворачиваем в лаваш! Этот лёгкий салат готовится буквально за 15 минут, но получается невероятно нежным и ароматным. Сочетание крабовых палочек, плавленого сыра, свежего огурца и чеснока делает его идеальным для быстрого перекуса или дополнения к ужину.
Ингредиенты
- Крабовые палочки — 100 г
- Плавленый сырок — 1 шт. (90–100 г)
- Яйца — 3 шт.
- Огурец свежий — 1 шт. (средний)
- Майонез — 2–3 ст. л.
- Чеснок — 1–2 зубчика
- Соль, чёрный перец — по вкусу
Приготовление
- Яйца отварите вкрутую (8–10 минут), остудите и натрите на средней тёрке.
- Плавленый сыр слегка подморозьте в холодильнике (15–20 минут) — так его будет легче натереть. Крабовые палочки и огурец нарежьте небольшими кубиками.
- В миске смешайте все ингредиенты, добавьте чеснок (пропущенный через пресс), майонез, соль и перец. Аккуратно перемешайте.
Ранее мы готовили салат из моркови, риса и плавленого сыра! «Энергия» — ну очень простой.