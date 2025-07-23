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23 июля 2025 в 07:00

Вкусный салат с крабовыми палочками! Едим так или заворачиваем в лаваш

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вкусный салат с крабовыми палочками! Едим так или заворачиваем в лаваш! Этот лёгкий салат готовится буквально за 15 минут, но получается невероятно нежным и ароматным. Сочетание крабовых палочек, плавленого сыра, свежего огурца и чеснока делает его идеальным для быстрого перекуса или дополнения к ужину.

Ингредиенты

  • Крабовые палочки — 100 г
  • Плавленый сырок — 1 шт. (90–100 г)
  • Яйца — 3 шт.
  • Огурец свежий — 1 шт. (средний)
  • Майонез — 2–3 ст. л.
  • Чеснок — 1–2 зубчика
  • Соль, чёрный перец — по вкусу

Приготовление

  1. Яйца отварите вкрутую (8–10 минут), остудите и натрите на средней тёрке.
  2. Плавленый сыр слегка подморозьте в холодильнике (15–20 минут) — так его будет легче натереть. Крабовые палочки и огурец нарежьте небольшими кубиками.
  3. В миске смешайте все ингредиенты, добавьте чеснок (пропущенный через пресс), майонез, соль и перец. Аккуратно перемешайте.

Ранее мы готовили салат из моркови, риса и плавленого сыра! «Энергия» — ну очень простой.

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яйца
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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