Вкусный салат с крабовыми палочками! Едим так или заворачиваем в лаваш

Вкусный салат с крабовыми палочками! Едим так или заворачиваем в лаваш

Вкусный салат с крабовыми палочками! Едим так или заворачиваем в лаваш! Этот лёгкий салат готовится буквально за 15 минут, но получается невероятно нежным и ароматным. Сочетание крабовых палочек, плавленого сыра, свежего огурца и чеснока делает его идеальным для быстрого перекуса или дополнения к ужину.

Ингредиенты

Крабовые палочки — 100 г

Плавленый сырок — 1 шт. (90–100 г)

Яйца — 3 шт.

Огурец свежий — 1 шт. (средний)

Майонез — 2–3 ст. л.

Чеснок — 1–2 зубчика

Соль, чёрный перец — по вкусу

Приготовление

Яйца отварите вкрутую (8–10 минут), остудите и натрите на средней тёрке. Плавленый сыр слегка подморозьте в холодильнике (15–20 минут) — так его будет легче натереть. Крабовые палочки и огурец нарежьте небольшими кубиками. В миске смешайте все ингредиенты, добавьте чеснок (пропущенный через пресс), майонез, соль и перец. Аккуратно перемешайте.

Ранее мы готовили салат из моркови, риса и плавленого сыра! «Энергия» — ну очень простой.