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18 июля 2025 в 11:00

Морковь, рис и плавленый сыр! Салат «Энергия» — ну очень простой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Морковь, рис и плавленый сыр! Салат «Энергия» — ну очень простой. Летом особенно хочется свежести — зелени и овощей. Этот салат с зелёным луком, укропом и свежей морковью — отличный летний вариант. Он не только вкусный, но и сытный благодаря рису, плавленым сыркам и отварным яйцам. Готовится быстро — всего 20 минут!

Ингредиенты

  • Лук зелёный — 1 пучок
  • Укроп свежий — 1 пучок
  • Морковь свежая — 1 большая
  • Яйца — 4-5 шт.
  • Плавленые сырки — 2 шт.
  • Рис — 0,5 стакана
  • Майонез — по вкусу
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Рис отварите в подсоленной воде до готовности (15 минут), промойте и остудите. Яйца сварите вкрутую (8–10 минут), охладите и очистите. Нарежьте яйца и сырки небольшими кубиками. Зелёный лук и укроп мелко порубите.
  2. Морковь натрите на мелкой тёрке. Все ингредиенты соедините в глубоком салатнике. Заправьте майонезом, аккуратно перемешайте, добавьте соль и специи по вкусу.

Подавайте сразу или дайте настояться 30 минут в холодильнике.

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рис
сыр
морковь
салат
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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