Морковь, рис и плавленый сыр! Салат «Энергия» — ну очень простой

Морковь, рис и плавленый сыр! Салат «Энергия» — ну очень простой

Морковь, рис и плавленый сыр! Салат «Энергия» — ну очень простой. Летом особенно хочется свежести — зелени и овощей. Этот салат с зелёным луком, укропом и свежей морковью — отличный летний вариант. Он не только вкусный, но и сытный благодаря рису, плавленым сыркам и отварным яйцам. Готовится быстро — всего 20 минут!

Ингредиенты

Лук зелёный — 1 пучок

Укроп свежий — 1 пучок

Морковь свежая — 1 большая

Яйца — 4-5 шт.

Плавленые сырки — 2 шт.

Рис — 0,5 стакана

Майонез — по вкусу

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Рис отварите в подсоленной воде до готовности (15 минут), промойте и остудите. Яйца сварите вкрутую (8–10 минут), охладите и очистите. Нарежьте яйца и сырки небольшими кубиками. Зелёный лук и укроп мелко порубите. Морковь натрите на мелкой тёрке. Все ингредиенты соедините в глубоком салатнике. Заправьте майонезом, аккуратно перемешайте, добавьте соль и специи по вкусу.

Подавайте сразу или дайте настояться 30 минут в холодильнике.

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