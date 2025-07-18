Морковь, рис и плавленый сыр! Салат «Энергия» — ну очень простой. Летом особенно хочется свежести — зелени и овощей. Этот салат с зелёным луком, укропом и свежей морковью — отличный летний вариант. Он не только вкусный, но и сытный благодаря рису, плавленым сыркам и отварным яйцам. Готовится быстро — всего 20 минут!
Ингредиенты
- Лук зелёный — 1 пучок
- Укроп свежий — 1 пучок
- Морковь свежая — 1 большая
- Яйца — 4-5 шт.
- Плавленые сырки — 2 шт.
- Рис — 0,5 стакана
- Майонез — по вкусу
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
- Рис отварите в подсоленной воде до готовности (15 минут), промойте и остудите. Яйца сварите вкрутую (8–10 минут), охладите и очистите. Нарежьте яйца и сырки небольшими кубиками. Зелёный лук и укроп мелко порубите.
- Морковь натрите на мелкой тёрке. Все ингредиенты соедините в глубоком салатнике. Заправьте майонезом, аккуратно перемешайте, добавьте соль и специи по вкусу.
Подавайте сразу или дайте настояться 30 минут в холодильнике.
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