Вкусный рецепт куриной печени: блюдо, которое понравится всей семье

Куриная печень по этому рецепту получается нежной, сочной и совсем не тяжелой. Легкий соус на основе йогурта мягко подчеркивает вкус, а лук добавляет сладость и аромат. Никаких сливок и лишнего жира — отличный вариант как для семейного ужина, так и для тех, кто следит за питанием.

Ингредиенты (на 2 порции): куриная печень — 400 г, лук репчатый — 150 г, натуральный йогурт 2% — 120 г, вода — 50 мл, оливковое масло — 5 г, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, паприка — 0,5 ч. л., сушеный чеснок — 0,5 ч. л., зелень — по желанию.

Приготовление: куриную печень промойте, удалите пленки и при необходимости разрежьте крупные кусочки пополам. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте лук до мягкости и легкой золотистости. Добавьте печень к луку и готовьте на среднем огне 5–6 минут, аккуратно переворачивая, чтобы она равномерно прожарилась и осталась сочной. В отдельной миске смешайте йогурт с водой, паприкой, сушеным чесноком и перцем. Влейте соус в сковороду, убавьте огонь и тушите печень еще 2–3 минуты до мягкости. Посолите в самом конце, чтобы печень осталась нежной. Перед подачей посыпьте блюдо свежей зеленью.

