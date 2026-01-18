Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 11:16

Вкусный рецепт куриной печени: блюдо, которое понравится всей семье

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Куриная печень по этому рецепту получается нежной, сочной и совсем не тяжелой. Легкий соус на основе йогурта мягко подчеркивает вкус, а лук добавляет сладость и аромат. Никаких сливок и лишнего жира — отличный вариант как для семейного ужина, так и для тех, кто следит за питанием.

Ингредиенты (на 2 порции): куриная печень — 400 г, лук репчатый — 150 г, натуральный йогурт 2% — 120 г, вода — 50 мл, оливковое масло — 5 г, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, паприка — 0,5 ч. л., сушеный чеснок — 0,5 ч. л., зелень — по желанию.

Приготовление: куриную печень промойте, удалите пленки и при необходимости разрежьте крупные кусочки пополам. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте лук до мягкости и легкой золотистости. Добавьте печень к луку и готовьте на среднем огне 5–6 минут, аккуратно переворачивая, чтобы она равномерно прожарилась и осталась сочной. В отдельной миске смешайте йогурт с водой, паприкой, сушеным чесноком и перцем. Влейте соус в сковороду, убавьте огонь и тушите печень еще 2–3 минуты до мягкости. Посолите в самом конце, чтобы печень осталась нежной. Перед подачей посыпьте блюдо свежей зеленью.

Ранее мы готовили капустный салат «Бабочка» с колбасой. Не надоедает — готовьте хоть каждый день. Просто, сытно и без лишних хлопот.

Проверено редакцией
Читайте также
Накормить всех и не разориться: готовлю «Серого графа» — сытный рулет из печени, который режут как колбасу
Общество
Накормить всех и не разориться: готовлю «Серого графа» — сытный рулет из печени, который режут как колбасу
Забудьте о сложных закусках. Печеночный торт «Минутка» — готовится быстро, съедается мгновенно
Общество
Забудьте о сложных закусках. Печеночный торт «Минутка» — готовится быстро, съедается мгновенно
Скумбрия по-вкусному: лук, соус и никаких прибамбасов — простой рецепт играет на руку рыбке
Общество
Скумбрия по-вкусному: лук, соус и никаких прибамбасов — простой рецепт играет на руку рыбке
Грудка в луковом одеяле! Такую сочную курицу вы не ели: лишь 2 ингредиента
Семья и жизнь
Грудка в луковом одеяле! Такую сочную курицу вы не ели: лишь 2 ингредиента
Если вы приготовите курочку так, то все попадают: апельсиново-сливочная заливка — это чудо
Общество
Если вы приготовите курочку так, то все попадают: апельсиново-сливочная заливка — это чудо
печень
лук
йогурт
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гросси рассказал о ремонте питающей ЗАЭС ЛЭП
Некоторые пенсионеры получат повышенные выплаты
Перечислены 40 официальных крещенских купелей в Москве
Россиянам дали прогноз по средней температуре на ближайшие полвека
Четыре человека погибли в ДТП с грузовым составом в российском регионе
Жители Киева начали сжигать новогодние елки, чтобы согреться
Почему не работает WhatsApp 18 января: где сбои в России, когда заблокируют
Волчанск, Гришино, Липцы: хорошие и плохие новости фронта СВО 18 января
Магнитные бури сегодня, 18 января: что завтра, сильные боли, риск инсульта
Житель Красноармейска объяснил, как на автомобиле увернулся от дронов ВСУ
В подполье назвали неожиданную причину преследования Тимошенко
Армия России нанесла сокрушительный удар по «реактивному» аэродрому ВСУ
Россиянам объяснили, что делать при обнаружении чужого займа на свое имя
Ученые нашли сорт сыра, который улучшает память и защищает мозг
Рекордные холода окутали Московскую область
«Попадаются регулярно»: оператор БПЛА рассказал о составе сил ВСУ на фронте
Глава «Калашникова» представил Путину новую перспективную экипировку
«Сапсаны» и «Авроры» перестанут курсировать между Москвой и Петербургом
В Госдуме раскрыли механизм эвакуации впавшей в кому в Египте россиянки
Роскосмос и NASA обсудят новые сроки завершения эксплуатации МКС
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.