05 апреля 2026 в 13:46

Вкуснятина на горячее, и сразу с гарниром: курица с картошкой в новой интерпретации

Готовим курицу с картошкой в новой интерпретации — это нежное, сочное и невероятно вкусное горячее блюдо, которое объединяет мясо и гарнир в одной запеканке.

При запекании филе становится мягким и сочным, а картофельная шапка с маринованными огурцами и красным луком придает блюду пикантную нотку и хрустящую корочку. Это идеальный вариант горячего сразу с гарниром.

Для приготовления понадобится: 2 куриные грудки, 4–5 картофелин, 2 маринованных огурца, 1 красная луковица, 2–3 ст. л. майонеза, соль, перец, паприка, растительное масло.

Рецепт: куриные грудки разрежьте вдоль на две половинки, слегка отбейте, посолите, поперчите, приправьте паприкой. Выложите на противень, застеленный пергаментом и смазанный маслом. Картофель отварите до готовности, остудите и натрите на крупной терке. Маринованные огурцы и красный лук мелко нарежьте. Смешайте картофель, огурцы, лук и майонез, посолите по вкусу. Выложите картофельную массу поверх курицы, равномерно распределите. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 25–30 минут.

Ранее стало известно, как приготовить рыбную подливу.

Проверено редакцией
Читайте также
Хлеб превращается в камень за ночь? Вот ошибка, из-за которой вы теряете свежесть
Общество
Хлеб превращается в камень за ночь? Вот ошибка, из-за которой вы теряете свежесть
Тарталетки в прошлом! К фуршету подаю эти мини-сэндвичи с карбонадом и нежной глазурью
Общество
Тарталетки в прошлом! К фуршету подаю эти мини-сэндвичи с карбонадом и нежной глазурью
Вкуснее краффина и панеттоне: куличи на восковом тесте — сдобные и волокнистые
Общество
Вкуснее краффина и панеттоне: куличи на восковом тесте — сдобные и волокнистые
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Гигантские отбивные из грудки — наедятся все: мариную в сметанном кляре и жарю — ничего сложного
Общество
Гигантские отбивные из грудки — наедятся все: мариную в сметанном кляре и жарю — ничего сложного
Дарья Иванова
Д. Иванова
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

