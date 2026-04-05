Вкуснятина на горячее, и сразу с гарниром: курица с картошкой в новой интерпретации

Готовим курицу с картошкой в новой интерпретации — это нежное, сочное и невероятно вкусное горячее блюдо, которое объединяет мясо и гарнир в одной запеканке.

При запекании филе становится мягким и сочным, а картофельная шапка с маринованными огурцами и красным луком придает блюду пикантную нотку и хрустящую корочку. Это идеальный вариант горячего сразу с гарниром.

Для приготовления понадобится: 2 куриные грудки, 4–5 картофелин, 2 маринованных огурца, 1 красная луковица, 2–3 ст. л. майонеза, соль, перец, паприка, растительное масло.

Рецепт: куриные грудки разрежьте вдоль на две половинки, слегка отбейте, посолите, поперчите, приправьте паприкой. Выложите на противень, застеленный пергаментом и смазанный маслом. Картофель отварите до готовности, остудите и натрите на крупной терке. Маринованные огурцы и красный лук мелко нарежьте. Смешайте картофель, огурцы, лук и майонез, посолите по вкусу. Выложите картофельную массу поверх курицы, равномерно распределите. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 25–30 минут.

