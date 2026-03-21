Рыбная подлива: ужин из серии «когда мне лень готовить» — просто, быстро, к любому гарниру

Рыбная подлива — это гениальное блюдо для ужина из серии «когда мне лень готовить». Минимум усилий, а результат — нежный соус с кусочками рыбы, который идеально подходит к любому гарниру: пюре, рису, гречке, макаронам.

Секрет в том, что филе минтая или трески при тушении со сметаной само распадается на волокна, превращаясь в густую, насыщенную подливу без всяких блендеров. Вкус получается сливочным, с легкой сладостью моркови и пикантностью лука. А главное, просто и быстро.

Для приготовления понадобится: 400 г филе минтая или трески, 1 луковица, 1 морковь, 2 ст. л. сметаны, соль, перец, растительное масло для жарки, вода.

Рецепт: лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной терке. Филе рыбы нарежьте небольшими кубиками (1,5–2 см). На сковороде обжарьте лук и морковь. Выложите к овощам кусочки рыбы, посолите, поперчите. Жарьте, помешивая, 3–4 минуты, пока рыба не побелеет. Добавьте сметану и примерно полстакана воды, перемешайте. Накройте крышкой и тушите на медленном огне 10–15 минут. За это время рыба станет мягкой и начнет распадаться, загущая соус.

Ранее стало известно, как приготовить сытные блины с добавлением тертого кабачка — станут отличным завтраком и ужином.