Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 марта 2026 в 18:46

Рыбная подлива: ужин из серии «когда мне лень готовить» — просто, быстро, к любому гарниру

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Рыбная подлива — это гениальное блюдо для ужина из серии «когда мне лень готовить». Минимум усилий, а результат — нежный соус с кусочками рыбы, который идеально подходит к любому гарниру: пюре, рису, гречке, макаронам.

Секрет в том, что филе минтая или трески при тушении со сметаной само распадается на волокна, превращаясь в густую, насыщенную подливу без всяких блендеров. Вкус получается сливочным, с легкой сладостью моркови и пикантностью лука. А главное, просто и быстро.

Для приготовления понадобится: 400 г филе минтая или трески, 1 луковица, 1 морковь, 2 ст. л. сметаны, соль, перец, растительное масло для жарки, вода.

Рецепт: лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной терке. Филе рыбы нарежьте небольшими кубиками (1,5–2 см). На сковороде обжарьте лук и морковь. Выложите к овощам кусочки рыбы, посолите, поперчите. Жарьте, помешивая, 3–4 минуты, пока рыба не побелеет. Добавьте сметану и примерно полстакана воды, перемешайте. Накройте крышкой и тушите на медленном огне 10–15 минут. За это время рыба станет мягкой и начнет распадаться, загущая соус.

Ранее стало известно, как приготовить сытные блины с добавлением тертого кабачка — станут отличным завтраком и ужином.

Проверено редакцией
Читайте также
Если тоскуете по советской кухне — этот рецепт подливы как в столовой точно поднимет настроение
Общество
Если тоскуете по советской кухне — этот рецепт подливы как в столовой точно поднимет настроение
Подлива из курицы: с такой вкуснятиной даже макароны превратятся в кулинарный шедевр
Общество
Подлива из курицы: с такой вкуснятиной даже макароны превратятся в кулинарный шедевр
Хрустящая салака на сковороде: когда простая рыба превращается в кулинарный хит. Комбо идеальной корочки и сочной мякоти
Общество
Хрустящая салака на сковороде: когда простая рыба превращается в кулинарный хит. Комбо идеальной корочки и сочной мякоти
Что известно о росте цен на экспорт рыбы из Южной Кореи
Россия
Что известно о росте цен на экспорт рыбы из Южной Кореи
Чеснок и розмарин: идеальное сочетание для запеченной красной рыбы
Семья и жизнь
Чеснок и розмарин: идеальное сочетание для запеченной красной рыбы
подливы
рецепты
рыба
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
Самое популярное
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.