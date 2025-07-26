Вкуснятина из самых простых продуктов! Куриные зразы с грибами

Вкуснятина из самых простых продуктов! Куриные зразы с грибами

Вкуснятина из самых простых продуктов! Куриные зразы с грибами! Такое блюдо понравится абсолютно всем! Подойдет к любому гарниру. Нежные куриные зразы с ароматной грибной начинкой — отличное блюдо для семейного ужина.

Ингредиенты:

Куриное филе — 750 г

Грибы (опята/шампиньоны) — 250 г

Лук — 100 г

Яйца — 2 шт.

Панировочные сухари — 6 ст. л.

Растительное масло — 60 мл

Соль — 1,5 ч. л.

Перец — 1/2 ч. л.

Приготовление

Обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и готовьте 8–10 минут. Куриное филе измельчите в фарш, смешайте с яйцом, солью и перцем. Разделите фарш на 6 частей, сформируйте лепёшки, выложите начинку и аккуратно заверните. Обваляйте зразы в яйце и сухарях, обжарьте до румяности, затем запеките 20 минут при 180°C.

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