Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
26 июля 2025 в 10:30

Вкуснятина из самых простых продуктов! Куриные зразы с грибами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вкуснятина из самых простых продуктов! Куриные зразы с грибами! Такое блюдо понравится абсолютно всем! Подойдет к любому гарниру. Нежные куриные зразы с ароматной грибной начинкой — отличное блюдо для семейного ужина.

Ингредиенты:

  • Куриное филе — 750 г
  • Грибы (опята/шампиньоны) — 250 г
  • Лук — 100 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Панировочные сухари — 6 ст. л.
  • Растительное масло — 60 мл
  • Соль — 1,5 ч. л.
  • Перец — 1/2 ч. л.

Приготовление

  1. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и готовьте 8–10 минут. Куриное филе измельчите в фарш, смешайте с яйцом, солью и перцем. Разделите фарш на 6 частей, сформируйте лепёшки, выложите начинку и аккуратно заверните.
  2. Обваляйте зразы в яйце и сухарях, обжарьте до румяности, затем запеките 20 минут при 180°C.

Ранее мы готовили картофельные зразы «Привет из Белоруссии»! Шедевр из простых продуктов.

курица
грибы
котлеты
зразы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
СК заинтересовался избиениями в ТЦ Новосибирска
Медведчук раскрыл, как США обвели Зеленского вокруг пальца
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России
Ситуация в аэропортах РФ 26 июля: задержки рейсов, что в Москве и Сочи
Раскрыта иерархия в кол-центрах украинских телефонных мошенников
Мертвую женщину обнаружили под завалами дома после взрыва газа в Саратове
В США оценили угрозу Трампа о пошлинах против покупателей российской нефти
В Госдуме раскрыли детали обмена с Украиной «20 на 20»
В России вступили в силу новые правила для машин с мигалками
Стали известны новые подробности дела о теракте в «Крокусе»
На Землю надвигается жуткая угроза из космоса
Ваш идеальный компот из красной смородины!
В двух российских аэропортах повторно ввели ограничения
Ребенка унесло течением после жуткого ДТП с тремя машинами
Два дрона ВСУ попытались атаковать Москву
В США раскрыли, как сбой Starlink повлиял на планы ВСУ
Защита экс-мэра Владивостока раскрыла план действий после изъятия имущества
Раскрыта сумма выплат семьям погибших при взрыве в Саратове
В Казахстане объяснили скандальный закон о никабах
«На помойку»: в Киеве решили судьбу Зеленского
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.