Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 09:50

Срок годности домашних заготовок: когда консервы становятся опасными

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Безопасный срок хранения домашних консервированных овощей зависит от нескольких факторов, включая способ обработки, кислотность продуктов и условия хранения. Большинство домашних заготовок сохраняют свои качества и безопасность в течение 6–24 месяцев. По истечении рекомендуемых сроков в консервах могут развиваться опасные микроорганизмы, даже если внешний вид продукта не вызывает подозрений.

Огурцы и кабачки рекомендуется хранить не более 12 месяцев из-за их нейтральной кислотности. Томаты и продукты с уксусом могут сохранять безопасность до 2 лет благодаря кислой среде. Грибы маринованные имеют максимальный срок хранения 12 месяцев из-за высокого риска ботулизма. Лечо и овощные ассорти лучше употребить в течение 1 года. Квашеные овощи без термической обработки хранят 6–8 месяцев в прохладном месте. Секрет безопасности заключается в правильной стерилизации банок и соблюдении рецептуры. Хранить консервы следует в темном прохладном месте при температуре 0–15 °C. Перед употреблением обязательно проверять герметичность крышки и отсутствие вздутия.

Ранее сообщалось, как продлить свежесть мяса. Эти простые приемы помогут избежать порчи продуктов даже без использования морозилки.

еда
продукты
овощи
грибы
консервы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Охранник удерживал 17-летнюю девочку за шею и трогал ее в туалете отеля
У женщины резко выросла грудь на три размера из-за опасного диагноза
Стало известно, как «Цифровая стройка» повлияет на расходы россиян
Простой ужин в немецком стиле: густой картофельный суп
Школьник просидел всю ночь в холодной яме и попал в больницу
Адвокат назвал иск против Пугачевой необоснованным
В РПЦ раскрыли, с кем на самом деле «беседует» Навроцкий в загробном мире
В Минобороны России сообщили о поражении важных целей на Украине
Джамшут из «Наша Russia» будет учить актерскому мастерству в Дубае
Стоматолог перечислила тревожные причины кровоточивости десен
Жительница Финляндии отправилась под суд из-за перекормленного лабрадора
Глава Свердловской области Паслер нашел замену арестованному Чемезову
«Это клевета»: Дочь Талызиной прокомментировала скандал с наследством отца
В Кремле раскрыли, о чем на самом деле говорят итоги выборов в Молдавии
Кинолог оценил идею запретить содержание собак опасных пород в квартирах
Песков оценил позицию Санду по российским войскам в Приднестровье
Стала известна причина смерти главреда «Вечерней Москвы»
В Кремле сообщили, что Трамп до сих пор не дал ответ по ДСНВ
В Кремле высказались о бензиновом ажиотаже в России
В Кремле ответили на сообщения о передаче Украине данных для ударов по РФ
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный
Общество

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.