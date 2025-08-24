Вкуснее запеканки! Картофельные зразы с кабачком и сыром. Просто и вкусно

Картофельные зразы с кабачком и сыром. Если вы ищете новое блюдо, которое удивит вашу семью, эти картофельные зразы станут идеальным решением! Они сочетают нежность картофельного теста, сочность кабачковой начинки и аппетитную сырную нотку. Это блюдо получается сытным, но не тяжелым, оно прекрасно подходит как для повседневного ужина, так и для праздничного стола.

Для начала отварите 500 граммов картофеля в мундире до готовности. Очистите и разомните в пюре, добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте до однородности. Для начинки натрите на мелкой терке 1 средний кабачок (примерно 200 граммов), посолите и оставьте на 10 минут, затем отожмите лишнюю жидкость. Смешайте кабачок с 100 граммами тертого сыра и 1 измельченным зубчиком чеснока.

Сформируйте из картофельной массы лепешки толщиной около 1 см. В центр каждой лепешки выложите 1 столовую ложку начинки, аккуратно защипните края, придавая зразам овальную форму. Обваляйте каждую зразу в муке или панировочных сухарях. Разогрейте на сковороде растительное масло, обжаривайте зразы на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячими со сметаной или вашим любимым соусом. Эти зразы хороши и как самостоятельное блюдо, и в качестве сытного гарнира!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.