Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 10:11

Вкуснее запеканки! Картофельные зразы с кабачком и сыром. Просто и вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельные зразы с кабачком и сыром. Если вы ищете новое блюдо, которое удивит вашу семью, эти картофельные зразы станут идеальным решением! Они сочетают нежность картофельного теста, сочность кабачковой начинки и аппетитную сырную нотку. Это блюдо получается сытным, но не тяжелым, оно прекрасно подходит как для повседневного ужина, так и для праздничного стола.

Для начала отварите 500 граммов картофеля в мундире до готовности. Очистите и разомните в пюре, добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте до однородности. Для начинки натрите на мелкой терке 1 средний кабачок (примерно 200 граммов), посолите и оставьте на 10 минут, затем отожмите лишнюю жидкость. Смешайте кабачок с 100 граммами тертого сыра и 1 измельченным зубчиком чеснока.

Сформируйте из картофельной массы лепешки толщиной около 1 см. В центр каждой лепешки выложите 1 столовую ложку начинки, аккуратно защипните края, придавая зразам овальную форму. Обваляйте каждую зразу в муке или панировочных сухарях. Разогрейте на сковороде растительное масло, обжаривайте зразы на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячими со сметаной или вашим любимым соусом. Эти зразы хороши и как самостоятельное блюдо, и в качестве сытного гарнира!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

кабачки
зразы
ужины
рецепты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Искандер» разнес базу ВСУ в Павлограде: удары по Украине 24 августа
На Западе раскрыли, как Пентагон рушит планы ВСУ
Шмыгаль раскрыл детали новой договоренности между Украиной и Швецией
В Молдавии жители прошли с советским Знаменем Победы
Лукашенко пожелал украинцам мирного неба над головой
Ситуация в аэропортах РФ 24 августа: задержки рейсов, что в Москве и Питере
Стало известно, на что надеются ВСУ на фоне наступления армии России
Застолье генералов закончилось расстрелом 75 лет назад
Украинский футболист оскорбил коллегу по команде из России одним жестом
С 1 сентября для россиян одной профессии введут новые штрафы
Петербуржец застрял в тайге из-за обильных дождей в Магадане
«Это не просто военные преступления»: Хинштейн об атаке ВСУ на Курскую АЭС
Актриса Дрожжина не сдается в битве за наследие Баталова
Россиянам рассказали о новом сервисе «второй руки»
Вильфанд дал неутешительный прогноз о бархатном сезоне в Москве
У российских легкоатлеток начали искать гендерные аномалии
«Прямо зашквар»: Кудрявцева о разводе Диброва с женой
Генерал ответил, какими дронами Украина атаковала порт Усть-Луга
Россия возобновила ввоз арбузов из одной страны
Сразу восемь россиян исчезли из-за грибов
Дальше
Самое популярное
Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами
Общество

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами

Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки
Общество

Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.