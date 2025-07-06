Вкуснее яичницы и омлета! Турецкий завтрак «Менемен» с помидорами и перцем

Вкуснее яичницы и омлета! Турецкий завтрак «Менемен» с помидорами и чесноком! Это турецкий вариант яичницы, но с куда более насыщенным вкусом. Сладость болгарского перца, свежесть томатов, лёгкая остринка и нежные яйца делают его полноценным блюдом, а не просто завтраком. Готовится на одной сковороде и отлично сочетается с хлебом или лавашом.
Ингредиенты
- Болгарский перец — 1 шт.
- Чеснок — 1 зубчик
- Хлопья чили — по желанию
- Помидоры — 4 шт.
- Томатная паста — 1 ч. л.
- Соль, перец — по вкусу
- Яйца — 4 шт.
- Растительное масло — для жарки
Приготовление
- Нарежьте перец мелкими кубиками, чеснок измельчите. Обжарьте перец с чесноком на масле до мягкости, добавьте щепотку чили. Помидоры нарежьте, добавьте в сковороду вместе с томатной пастой.
- Посолите, поперчите, тушите 10 минут до густой томатной массы. Вбейте яйца сверху, не перемешивая, и готовьте под крышкой до нужной степени готовности. Подавайте сразу, пока яйца ещё слегка текут и всё пахнет жареными томатами.
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