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06 июля 2025 в 05:15

Вкуснее яичницы и омлета! Турецкий завтрак «Менемен» с помидорами и перцем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вкуснее яичницы и омлета! Турецкий завтрак «Менемен» с помидорами и чесноком! Это турецкий вариант яичницы, но с куда более насыщенным вкусом. Сладость болгарского перца, свежесть томатов, лёгкая остринка и нежные яйца делают его полноценным блюдом, а не просто завтраком. Готовится на одной сковороде и отлично сочетается с хлебом или лавашом.

Ингредиенты

  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Хлопья чили — по желанию
  • Помидоры — 4 шт.
  • Томатная паста — 1 ч. л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Яйца — 4 шт.
  • Растительное масло — для жарки

Приготовление

  1. Нарежьте перец мелкими кубиками, чеснок измельчите. Обжарьте перец с чесноком на масле до мягкости, добавьте щепотку чили. Помидоры нарежьте, добавьте в сковороду вместе с томатной пастой.
  2. Посолите, поперчите, тушите 10 минут до густой томатной массы. Вбейте яйца сверху, не перемешивая, и готовьте под крышкой до нужной степени готовности. Подавайте сразу, пока яйца ещё слегка текут и всё пахнет жареными томатами.

Ранее мы делились рецептом вкуснее яичницы и омлета! Готовим французский скрамбл.

яйца
яичница
омлет
помидоры
перец
завтраки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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