Вкуснее яичницы и омлета! Турецкий завтрак «Менемен» с помидорами и перцем

Вкуснее яичницы и омлета! Турецкий завтрак «Менемен» с помидорами и чесноком! Это турецкий вариант яичницы, но с куда более насыщенным вкусом. Сладость болгарского перца, свежесть томатов, лёгкая остринка и нежные яйца делают его полноценным блюдом, а не просто завтраком. Готовится на одной сковороде и отлично сочетается с хлебом или лавашом.

Ингредиенты

Болгарский перец — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Хлопья чили — по желанию

Помидоры — 4 шт.

Томатная паста — 1 ч. л.

Соль, перец — по вкусу

Яйца — 4 шт.

Растительное масло — для жарки

Приготовление

Нарежьте перец мелкими кубиками, чеснок измельчите. Обжарьте перец с чесноком на масле до мягкости, добавьте щепотку чили. Помидоры нарежьте, добавьте в сковороду вместе с томатной пастой. Посолите, поперчите, тушите 10 минут до густой томатной массы. Вбейте яйца сверху, не перемешивая, и готовьте под крышкой до нужной степени готовности. Подавайте сразу, пока яйца ещё слегка текут и всё пахнет жареными томатами.

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