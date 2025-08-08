Вкуснее пирожков и без тонны масла! Шанежки из картошки и сливочного теста

Вкуснее пирожков и без тонны масла! Шанежки из картошки и сливочного теста

Вкуснее пирожков и без тонны масла! Картофельные шанежки из сливочного теста! Эти картофельные шаньги обязательно поселятся в вашей кулинарной книге! Ароматные, с хрустящей корочкой и нежной начинкой, они идеальны к чаю или в качестве сытного перекуса. Попробуйте — и они станут вашими любимыми!

Ингредиенты

Сливочное масло — 125 г

Сметана — 150 г

Мука — 500 г

Картофель — 300 г

Молоко — 300 г

Яйца — 3 шт.

Приготовление

Муку просеиваем в глубокую миску, добавляем молоко, яйца, сливочное масло и сметану. Замешиваем крутое тесто и делим на 20 частей. Каждую раскатываем в лепешку диаметром 6 см, формируем бортики высотой 1 см. Картофель отвариваем, разминаем с молоком, сливочным маслом, яйцами и сметаной до однородности. Выкладываем начинку в подготовленные лепешки, смазываем края яйцом со сметаной и выпекаем при 250 °C до румяной корочки. Готовые шаньги обильно смазываем сливочным маслом и подаем горячими. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили большую картошку с сыром, беконом и яйцом! Просто запечь и начинить.