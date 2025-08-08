Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 07:00

Вкуснее пирожков и без тонны масла! Шанежки из картошки и сливочного теста

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вкуснее пирожков и без тонны масла! Картофельные шанежки из сливочного теста! Эти картофельные шаньги обязательно поселятся в вашей кулинарной книге! Ароматные, с хрустящей корочкой и нежной начинкой, они идеальны к чаю или в качестве сытного перекуса. Попробуйте — и они станут вашими любимыми!

Ингредиенты

  • Сливочное масло — 125 г
  • Сметана — 150 г
  • Мука — 500 г
  • Картофель — 300 г
  • Молоко — 300 г
  • Яйца — 3 шт.

Приготовление

  1. Муку просеиваем в глубокую миску, добавляем молоко, яйца, сливочное масло и сметану. Замешиваем крутое тесто и делим на 20 частей. Каждую раскатываем в лепешку диаметром 6 см, формируем бортики высотой 1 см. Картофель отвариваем, разминаем с молоком, сливочным маслом, яйцами и сметаной до однородности.
  2. Выкладываем начинку в подготовленные лепешки, смазываем края яйцом со сметаной и выпекаем при 250 °C до румяной корочки. Готовые шаньги обильно смазываем сливочным маслом и подаем горячими. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили большую картошку с сыром, беконом и яйцом! Просто запечь и начинить.

картошка
тесто
пирожки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме связали атаку на Сочи со злостью Зеленского из-за переговоров
Скандальная сделка о покупке альбома одного знаменитого рэпера расторгнута
«Играет в свое удовольствие»: Булыкин объяснил, почему Раков «рвет» РПЛ
Украина согласилась на перемирие
Экономист раскрыл, что сможет спасти Россию от рецессии
Ереван озвучил позицию по транспортному коридору через Сюникскую область
В одном из регионов в школах запретили одежду, скрывающую лицо
Билялетдинов назвал лучшие качества новой звезды РПЛ Ракова
Россиянам назвали точную дату следующего звездного дождя
Творожный кекс — простой рецепт, а результат как из пекарни
Лукашенко исключил один вариант развития событий в конфликте на Украине
Лукашенко готов принять трехсторонние переговоры в Минске
Еще один аэропорт в России временно перестал принимать рейсы
Женщина выиграла в лотерею и полгода судилась за призовые миллионы долларов
Политолог оценил шансы подписания мира между Арменией и Азербайджаном
Ученый раскрыл нюанс появления астероида над Иркутской областью
Вынесли почти 5 млн рублей. Ограбление «Почты России» в Москве: подробности
Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА
Мэр Сочи Прошунин обратился к жителям с экстренным сообщением
К экс-министру обороны Украины пришли силовики с обыском
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов
Общество

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!
Общество

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.