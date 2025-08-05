Большая картошка с сыром, беконом и яйцом! Просто запечь и начинить

Большая картошка с сыром, беконом и яйцом! Просто запечь и начинить

Большая картошка с сыром, беконом и яйцом! Просто запечь и начинить! Этот рецепт превращает обычную картошку в шедевр с хрустящей кожурой и сочной начинкой. Идеальное блюдо для сытного обеда или ужина, которое готовится просто, но выглядит по-ресторанному эффектно!

Ингредиенты (на 2 порции)

Крупный картофель — 2 шт.

Растительное масло — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Твердый сыр — 50 г

Сливки 10% — 2 ст. л.

Бекон — 50 г

Яйца — 2 шт.

Зелень для подачи

Приготовление

Большой картофель тщательно вымойте щеткой, обсушите, натрите маслом и солью. Вилкой сделайте несколько проколов. Запекайте в аэрогриле или духовке при 190 °C 40 минут до мягкости. Осторожно разрежьте картофелины пополам, ложкой выньте мякоть, оставив стенки толщиной 0,5 см. Смешайте картофельную мякоть с натертым сыром и сливками. Выложите массу обратно в «лодочки», формируя углубление. Сверху разложите кусочки бекона, вбейте по яйцу в каждую половинку (или залейте взбитыми яйцами для омлетного варианта). Посыпьте оставшимся сыром. Запекайте при 195 °C 10–12 минут, пока яйцо не схватится, а сыр не расплавится.

Украсьте свежей зеленью. Отлично сочетается со сметаной или соусом песто.

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