Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 07:30

Большая картошка с сыром, беконом и яйцом! Просто запечь и начинить

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Большая картошка с сыром, беконом и яйцом! Просто запечь и начинить! Этот рецепт превращает обычную картошку в шедевр с хрустящей кожурой и сочной начинкой. Идеальное блюдо для сытного обеда или ужина, которое готовится просто, но выглядит по-ресторанному эффектно!

Ингредиенты (на 2 порции)

  • Крупный картофель — 2 шт.
  • Растительное масло — 1 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Твердый сыр — 50 г
  • Сливки 10% — 2 ст. л.
  • Бекон — 50 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Зелень для подачи

Приготовление

  1. Большой картофель тщательно вымойте щеткой, обсушите, натрите маслом и солью. Вилкой сделайте несколько проколов. Запекайте в аэрогриле или духовке при 190 °C 40 минут до мягкости.
  2. Осторожно разрежьте картофелины пополам, ложкой выньте мякоть, оставив стенки толщиной 0,5 см.
  3. Смешайте картофельную мякоть с натертым сыром и сливками. Выложите массу обратно в «лодочки», формируя углубление.
  4. Сверху разложите кусочки бекона, вбейте по яйцу в каждую половинку (или залейте взбитыми яйцами для омлетного варианта). Посыпьте оставшимся сыром. Запекайте при 195 °C 10–12 минут, пока яйцо не схватится, а сыр не расплавится.

Украсьте свежей зеленью. Отлично сочетается со сметаной или соусом песто.

Ранее мы готовили молодую придавленную картошку с сыром! Вкуснятина из простых продуктов.

картошка
картофель
простой рецепт
яйца
бекон
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Дании потребовали убрать «порнографическую» русалку
Выбивает слезу: хреновина с черносливом для истинных ценителей
Кадыров раскрыл состояние своего здоровья
Крестник Матвиенко предложил две кандидатуры на звание врага народа России
Военэксперт рассказал о начале уличных боев в Купянске
Ушел из жизни бывший президент Румынии Илиеску
Украина усилила репрессии против «отмененного» продюсера Quest Pistols
В РПЦ раскрыли число находящихся в зоне СВО священников
Европу предупредили о последствиях от снятия в России моратория на РСМД
Стало известно о массовой мобилизации лиц с особым статусом на Украине
РФ сняла запрет на РСМД. Европа в ужасе: теперь «Орешник» ударит по НАТО?
Штормовой ветер и холодрыга до +10? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Мужчина ради свадьбы 17 раз принудил невесту к занятию проституцией
В Сети появилась карта продвижения ВС России в Днепропетровской области
В Чечне усилили борьбу с фейками в соцсетях
Разбившего голову туриста эвакуировали с горы Белуха на вертолете Ми-8
Пьяный россиянин угнал машину бабушки, пока она лежала в реанимации
ВСУ обстреляли из HIMARS химический завод в Горловке
Известный актер из фильма «Солнечный удар» скончался перед днем рождения
Самый толстый россиянин может умереть в Нижнем Новгороде
Дальше
Самое популярное
Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи
Общество

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин
Общество

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.