Вкуснее котлет и запеканок! Готовлю минтай по-индийски. Аромат карри на всю кухню!

Это блюдо стало для меня настоящим спасением, когда надоели привычные котлеты и запеканки. Захотелось чего-то согревающего, с восточным характером, но без долгой возни. И минтай в ароматном карри оказался идеальным решением! Нежное филе прекрасно впитывает кокосово-пряный соус, а готовится всё в одной сковородке — минимум посуды и максимум вкуса. Такой ужин легко разнообразит любое меню и создаст в доме атмосферу уюта с нотками экзотики.

Для приготовления возьмите 500 граммов филе минтая, одну луковицу, болгарский перец, банку кокосового молока (около 200 мл), пару чайных ложек приправы карри, чайную ложку куркумы, небольшой кусочек свежего имбиря (2 см), соль и растительное масло. Рыбу нарежьте на удобные кусочки и слегка посолите.

Лук и перец нашинкуйте соломкой, имбирь натрите на мелкой терке. В глубокой сковороде с разогретым маслом обжарьте лук до мягкости. Добавьте имбирь, куркуму и карри, прогрейте буквально минуту, чтобы специи раскрыли свой аромат. Затем отправьте к овощам болгарский перец и потушите еще несколько минут.

Влейте кокосовое молоко, доведите до кипения и аккуратно выложите в соус кусочки минтая. Уменьшите огонь, накройте крышкой и потушите 10–12 минут. Подавайте это ароматное чудо с рассыпчатым рисом, посыпав свежей кинзой. Запах стоит такой, что домашние сбегутся на кухню еще до того, как вы снимете сковороду с огня!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.