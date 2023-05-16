«ВКонтакте» защитит своих пользователей от спама в комментариях

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Социальная сеть «ВКонтакте» при помощи новой нейросети защитит своих пользователей от спама в комментариях. Зрители и авторы VK Клипов смогут по желанию подключить фильтр, который будет отвечать за отсутствие нежелательного контента. В основе лежит нейросеть, которая автоматически скрывает текстовые комментарии, в которых есть спам или реклама. Фильтр также должен защитить от вредоносных ссылок.

Через алгоритмы сервис обнаруживает комментарии, в которых есть предложения товаров или услуг, сомнительные ссылки и настойчивые призывы перейти куда-то или разослать что-то остальным пользователям. Функция работает в разделе «Клипы» внутри социальной сети и в отдельном приложении.

Нежелательный контент будет фильтроваться и попадать в специальный блок. Пользователь сможет самостоятельно решить, хочет он прочитать материал или нет. Зрители смогут избегать вредоносной или недружелюбной информации в комментариях, а авторы контента смогут видеть только обратную связь к видеороликам.

Социальная сеть «ВКонтакте» ранее представила обновления «VK Видео» для мобильных браузеров. Теперь пользователи смогут познакомиться с новым удобным плеером, улучшенной системой рекомендаций и поиском с более развитой системой орфографии. Также появится возможность быстрой загрузки видеозаписей для авторов контента.