«VK Видео» предложит зрителям обновленные плеер и поиск

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Социальная сеть «ВКонтакте» представила обновления «VK Видео» для мобильных браузеров. Теперь пользователи смогут познакомиться с новым удобным плеером, улучшенной системой рекомендаций и поиском с более развитой системой орфографии. Также появится возможность быстрой загрузки видеозаписей для авторов контента. В приложении полностью обновлен дизайн — навигация по разделам стала проще.

Директор по видеосервисам VK Федор Чижов отметил, что упрощение доступа к контенту является одной из главных задач «VK Видео».

Мы упрощаем доступ к нашей платформе и петабайтам контента для всех категорий зрителей. Теперь в любой версии «VK Видео» на всех устройствах пользователям доступны максимально широкие функции для постинга и просмотра контента, библиотеку которого мы регулярно пополняем эксклюзивами и премьерами, — пояснил Чижов.

На обновленной витрине для пользователей открывается все разнообразие контента — от фильмов до прямых трансляций. Также создана дополнительная вкладка «Для вас», которая включает подобранные рекомендательными алгоритмами видеозаписи. В мобильной версии появились история просмотров, загруженные, понравившиеся и добавленные в закладки видео.

За счет нового плеера можно выбрать оптимальный формат и разрешение в зависимости от устройства и качества связи. В мобильном браузере можно загрузить видео 4К и 60 FPS. Поиск теперь предлагает подсказки при вводе запроса и определяет опечатки. Благодаря этому найти видео становится проще и быстрее. СЕО «ВКонтакте» и «VK Видео» Марина Краснова отметила, что технологии сервиса развиваются постоянно.

Мы постоянно развиваем технологии доставки контента, CDN и плеер, а также совершенствуем ML-инструменты в поиске и рекомендациях. Непрерывно оцениваем эффективность наших моделей поиска и рекомендаций, добавляем новые факторы в работу нейросетей, чтобы свежий и качественный контент быстрее находил свою аудиторию, — рассказала Краснова.

Социальная сеть «ВКонтакте» ранее ввела новый фильтр, позволяющий скрывать нецензурные слова в публикациях. На данный момент фильтр применяется к постам только на русском языке, заменяя табуированную лексику на набор бессвязных символов. Постепенно фильтр появится у всех пользователей соцсети.