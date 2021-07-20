«ВКонтакте» выяснила, сколько курящих пробовали бросить

Российская социальная сеть «ВКонтакте» выяснила, что более 70% курящих людей хотя бы раз пробовали бросить вредную привычку. Данное исследование, показавшее, как курение связано с полом, возрастом и профессией, провела команда сервиса «Здоровье», передаёт пресс-служба соцсети.

Оказалось, что чаще всего курение переходит в привычку у молодых людей. Среди тех, кому ещё нет 35 лет, таких 32%, а среди опрошенных старше — 17%. Сравнение по полу показало : мужчины чаще женщин курят регулярно — 32% против 21%. При этом офисные сотрудники, как выяснилось, курят чаще, чем те, у кого свободный график. Причина в том, что перекур — повод отвлечься от дел.

Также 47% опрошенных признались: курить они начали «за компанию». Вторая по популярности причина — любопытство: её назвали 41% опрошенных. Почти столько же людей закурили в надежде, что это поможет справиться с волнением и стрессом (39%).

Согласно результатам опроса, 72% курящих пробовали бросить курить. Из числа респондентов получилось избавиться от пагубного пристрастия лишь у 14%. Они поделились своими секретами успеха: у одних внутренняя мотивация оказалась мощнее внешней, другим помогла поддержка близких. В соцсети респонденты активно делятся советами, как избавиться от плохой привычки. Чаще всего они рекомендуют осознать причину курения и найти замену сигаретам. Подойдут, к примеру, конфеты или семечки.

В опросе участвовали более 13 тысяч жителей разных городов России в возрасте от 18 до 85 лет.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» расширила сервис «Питомцы». В него добавлена возможность помогать животным деньгами. Теперь, используя сервис, можно не только заботиться о своих любимцах, но и жертвовать средства в благотворительные фонды.