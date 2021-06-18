«ВКонтакте» устроит крупнейший онлайн-выпускной в России

https://static.news.ru/photo/3cd7f5e0-d020-11eb-8877-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com

Социальная сеть «ВКонтакте» устроит самый крупный онлайн-выпускной в России. Гостей шоу поздравят звёзды отечественного шоу-бизнеса и блогеры — Даня Милохин, Филипп Киркоров, SLAVA MARLOW и другие. Зрители смогут пообщаться с ними лично и выиграть гаджеты, рассказали в пресс-службе «ВКонтакте».

Мы собрали вместе популярных музыкантов и блогеров, чтобы создать масштабное цифровое событие и поддержать тех, у кого не получится попасть на свой офлайн-выпускной. Второй год подряд мы объединяем выпускников и звёзд на платформе соцсети, — рассказала CEO «ВКонтакте» Марина Краснова.

В 2020-м «Основной выпускной» увидели 16 млн юзеров. За трое суток трансляция набрала 28 млн просмотров и 180 тысяч лайков. На шоу выступали Баста, Тима Белорусских, Ramil’, Тимати, Zivert, JONY, HammAli & Navai и NILETTO.

Специально к чемпионату Европы по футболу (Евро-2020) «ВКонтакте» представила тематическую ленту. Она объединит лучшие моменты турнира, на которые активнее всего реагируют юзеры. Атмосферу соревнований также передадут специальные эмодзи-статусы: с ними легко показать друзьям, за сборную какой страны болеешь, и увидеть, кто готов делиться впечатлениями о матчах.

Болельщики также смогут найти новости о Евро-2020, обзоры от спортивных СМИ и сообществ, участвовать в дискуссиях, обсуждать зрелищные голы, спорить по поводу решений арбитров или делать прогнозы на встречи.

Ранее сообщалось, что выход сборной России по футболу из группы B чемпионата Европы (Евро-2020) станет «прыжком выше головы», заявил в беседе с NEWS.ru певец Юрий Лоза. Музыкант обратил внимание на очень хороший показатель — кто из футболистов играет в топовых клубах, и вспомнил поговорку: «порядок бьёт класс, когда средний коллектив» за счёт самоотдачи может одолеть сильного соперника.