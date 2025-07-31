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31 июля 2025 в 11:59

Вишня в собственном соку — самый хит для зимних десертов! Готовим вместе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вишня в собственном соку — универсальная заготовка для настоящих сладкоежек и домашних кондитеров. С такой заготовкой вы всегда сможете приготовить вкусный пирог, торт или десерт, даже когда свежих ягод нет под рукой. Кроме того, вишню можно есть просто так или добавлять вместе с соком в мороженое и пломбир — получается невероятно вкусно и натурально.

Главное преимущество этого рецепта — вишня готовится без добавления воды, что позволяет сохранить насыщенный, естественный вкус ягод. Количество сахара можно немного уменьшить, поскольку стерилизация обеспечит длительное хранение. Рекомендуем запастись несколькими баночками этой заготовки, чтобы зимой наслаждаться ароматами лета.

Ингредиенты на 30 порций

  • Вишня — 2200 г
  • Сахар-песок — 550 г

Как приготовить

  1. Тщательно переберите вишню, промойте и обсушите на бумажных полотенцах. Удалите косточки при помощи специального приспособления или шпильки. Поместите ягоды в большую эмалированную миску.
  2. Добавьте сахар и аккуратно перемешайте руками, чтобы сахар равномерно распределился. Накройте миску марлей и оставьте при комнатной температуре на 3 часа, чтобы ягоды дали сок.
  3. Подготовьте 4 стерилизованные банки по 0,5 литра и крышки. Банки тщательно вымойте и простерилизуйте удобным способом, дайте им остыть.
  4. Разложите вишню с соком по банкам, накройте крышками. Для сохранности заготовки необходимо провести стерилизацию.
  5. На дно большой кастрюли положите сложенное полотенце, поставьте банки с вишней и залейте воду до плечиков банок. Доведите воду до кипения.
  6. Стерилизуйте банки на слабом огне 15 минут, затем снимите кастрюлю с плиты. Аккуратно извлеките банки и закатайте или закрутите крышки.
  7. Переверните банки вверх дном, накройте полотенцем и пледом, дайте полностью остыть. Храните в сухом, прохладном, темном месте.

Такую заготовку легко приготовить самостоятельно, и она станет настоящим спасением зимой — натуральный вкус и аромат вишни будет с вами круглый год.

Вы не поверите, насколько просто приготовить невероятно вкусный тертый пирог с сочными абрикосами. Этот десерт понравится всей семье — и взрослым, и детям. Хрустящее рассыпчатое тесто и ароматная фруктовая начинка создают идеальное сочетание.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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