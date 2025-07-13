Почему этот тертый пирог с абрикосами взорвет ваши вкусовые рецепторы?

Вы не поверите, насколько просто приготовить невероятно вкусный тертый пирог с сочными абрикосами. Этот десерт понравится всей семье — и взрослым, и детям. Хрустящее рассыпчатое тесто и ароматная фруктовая начинка создают идеальное сочетание. Особенно хорошо пирог сочетается со сметаной, мороженым или любимыми напитками: летом — с лимонадом или мохито, зимой — с горячим чаем или кофе. Кстати, если заморозить абрикосы заранее, вы будете готовы к выпечке в любое время года.
Ингредиенты (на форму 24 см)
- Сливочное масло — 150 г
- Пшеничная мука — 200 г (1,5 стакана)
- Сахар — 40 г
- Соль — 2 щепотки
- Разрыхлитель — 3 г
- Абрикосы — 300 г
- Сахар для фруктов — 40 г
Как приготовить:
- Поставьте сливочное масло в морозильник на 10 минут. Можно использовать качественный маргарин.
- В глубокой миске просейте муку, добавьте сахар, соль и разрыхлитель. Натрите холодное масло на крупной тёрке прямо в муку.
- Перемешайте до состояния крупной крошки. Не добавляйте воду или яйца! Получившуюся песочную крошку поставьте в холодильник на 15 минут.
- Пока тесто отдыхает, очистите абрикосы от косточек и промойте их.
- Выложите в форму половину песочной крошки, смазывать форму не нужно — жир из масла сделает своё дело.
- Разложите половинки абрикосов сверху. Если фрукты очень сочные, посыпьте крошку крахмалом (кукурузным или картофельным) — он впитает лишний сок и тесто не размокнет.
- Посыпьте абрикосы сахаром. Можно добавить немного ванильного сахара для аромата. Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Засыпьте оставшуюся песочную крошку поверх фруктов, аккуратно разровняйте.
- Выпекайте 25–30 минут до золотистой корочки.
- Достаньте пирог, дайте немного остыть и подавайте прямо в форме.
Этот тёртый пирог с абрикосами — отличный вариант для домашнего десерта, который оценят даже самые привередливые сладкоежки. Приятного аппетита!
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