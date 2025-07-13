Почему этот тертый пирог с абрикосами взорвет ваши вкусовые рецепторы?

Вы не поверите, насколько просто приготовить невероятно вкусный тертый пирог с сочными абрикосами. Этот десерт понравится всей семье — и взрослым, и детям. Хрустящее рассыпчатое тесто и ароматная фруктовая начинка создают идеальное сочетание. Особенно хорошо пирог сочетается со сметаной, мороженым или любимыми напитками: летом — с лимонадом или мохито, зимой — с горячим чаем или кофе. Кстати, если заморозить абрикосы заранее, вы будете готовы к выпечке в любое время года.

Ингредиенты (на форму 24 см)

Сливочное масло — 150 г

Пшеничная мука — 200 г (1,5 стакана)

Сахар — 40 г

Соль — 2 щепотки

Разрыхлитель — 3 г

Абрикосы — 300 г

Сахар для фруктов — 40 г

Как приготовить:

Поставьте сливочное масло в морозильник на 10 минут. Можно использовать качественный маргарин. В глубокой миске просейте муку, добавьте сахар, соль и разрыхлитель. Натрите холодное масло на крупной тёрке прямо в муку. Перемешайте до состояния крупной крошки. Не добавляйте воду или яйца! Получившуюся песочную крошку поставьте в холодильник на 15 минут. Пока тесто отдыхает, очистите абрикосы от косточек и промойте их. Выложите в форму половину песочной крошки, смазывать форму не нужно — жир из масла сделает своё дело. Разложите половинки абрикосов сверху. Если фрукты очень сочные, посыпьте крошку крахмалом (кукурузным или картофельным) — он впитает лишний сок и тесто не размокнет. Посыпьте абрикосы сахаром. Можно добавить немного ванильного сахара для аромата. Разогрейте духовку до 180 градусов. Засыпьте оставшуюся песочную крошку поверх фруктов, аккуратно разровняйте. Выпекайте 25–30 минут до золотистой корочки. Достаньте пирог, дайте немного остыть и подавайте прямо в форме.

Этот тёртый пирог с абрикосами — отличный вариант для домашнего десерта, который оценят даже самые привередливые сладкоежки. Приятного аппетита!

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