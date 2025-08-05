Вишни в нежнейшем тесте: секреты приготовления настоящего клафути

Клафути с вишней — это традиционный французский десерт, который сочетает сочные ягоды и нежную текстуру запеченного теста. Готовится такое лакомство просто и быстро, а результат всегда радует насыщенным вкусом. Этот вариант с цельнозерновой мукой делает десерт более полезным без потери вкусовых качеств.
Ингредиенты:
- вишня (свежая или замороженная) — 350 г;
- натуральный йогурт — 350 г;
- яйца — 3 шт.;
- цельнозерновая мука — 190 г;
- сахарозаменитель — 10 г;
- сливочное масло — для смазывания формы.
Приготовление:
- Вишню промойте, удалите косточки.
- Йогурт слегка подогрейте, смешайте с яйцами.
- Добавьте просеянную муку и сахарозаменитель, перемешайте.
- Форму для выпечки смажьте маслом.
- Выложите вишни на дно формы, залейте тестом.
- Выпекайте при 170 °C 45 минут до золотистой корочки.
Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.