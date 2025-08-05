Вишни в нежнейшем тесте: секреты приготовления настоящего клафути

Клафути с вишней — это традиционный французский десерт, который сочетает сочные ягоды и нежную текстуру запеченного теста. Готовится такое лакомство просто и быстро, а результат всегда радует насыщенным вкусом. Этот вариант с цельнозерновой мукой делает десерт более полезным без потери вкусовых качеств.

Ингредиенты:

вишня (свежая или замороженная) — 350 г;

натуральный йогурт — 350 г;

яйца — 3 шт.;

цельнозерновая мука — 190 г;

сахарозаменитель — 10 г;

сливочное масло — для смазывания формы.

Приготовление:

Вишню промойте, удалите косточки. Йогурт слегка подогрейте, смешайте с яйцами. Добавьте просеянную муку и сахарозаменитель, перемешайте. Форму для выпечки смажьте маслом. Выложите вишни на дно формы, залейте тестом. Выпекайте при 170 °C 45 минут до золотистой корочки.

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