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05 августа 2025 в 12:12

Вишни в нежнейшем тесте: секреты приготовления настоящего клафути

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Клафути с вишней — это традиционный французский десерт, который сочетает сочные ягоды и нежную текстуру запеченного теста. Готовится такое лакомство просто и быстро, а результат всегда радует насыщенным вкусом. Этот вариант с цельнозерновой мукой делает десерт более полезным без потери вкусовых качеств.

Ингредиенты:

  • вишня (свежая или замороженная) — 350 г;
  • натуральный йогурт — 350 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • цельнозерновая мука — 190 г;
  • сахарозаменитель — 10 г;
  • сливочное масло — для смазывания формы.

Приготовление:

  1. Вишню промойте, удалите косточки.
  2. Йогурт слегка подогрейте, смешайте с яйцами.
  3. Добавьте просеянную муку и сахарозаменитель, перемешайте.
  4. Форму для выпечки смажьте маслом.
  5. Выложите вишни на дно формы, залейте тестом.
  6. Выпекайте при 170 °C 45 минут до золотистой корочки.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

вишня
ягоды
рецепты
десерты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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