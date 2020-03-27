https://static.news.ru/photo/540a792c-703b-11ea-a879-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов предостерёг россиян от поездки на дачу на следующей неделе. По его словам, в условиях пандемии коронавируса это делать нежелательно. Если их самочувствие резко ухудшится в поездке, они будут далеко от квалифицированной медицинской помощи.

Во-вторых, возвращение может быть сопряжено с прохождением санитарного кордона. Мы пока не знаем, как поменяется ситуация. Это два важных фактора, — рассказал медик в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что нельзя также забывать об инкубационном периоде. Люди, по его словам, должны помнить, что все лечебные меры эффективны в первые часы после появления признаков болезни.

Ранее Викулов сообщил, что ближайшие две недели могут стать переломными в борьбе с коронавирусом в России. По его мнению, за это время станет понятно, смогут ли власти противостоять эпидемии, писал NEWS.ru.