https://static.news.ru/photo/0bd5bdce-7036-11ea-803e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ближайшие две недели могут стать переломными в борьбе с коронавирусом в России. Об этом заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, комментируя принятые правительством меры. По его словам, за это время станет понятно, смогут ли власти противостоять эпидемии.

Ближайшие две недели переломные, смотря как мы их закроем. Сможем ли мы контролировать распространение инфекции? Это зависит от людей. Как власти могут эффективно работать, если их не слышат люди? — заявил он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, россияне не совсем верно поняли объявление следующей недели нерабочей. Многие решили отправиться на дачу вопреки опасности заражения. Викулов добавил, что скорость распространения коронавируса зависит от соблюдения карантина. Ситуация с масштабами заболевания прояснится в течение 14 дней.

За последние сутки в России подтверждено 196 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 16 регионах. В целом на сегодняшний день зарегистрировано 1036 случаев в 58 регионах. Три человека скончались.

Ранее, как писал NEWS.ru, телеведущий и доктор Александр Мясников назвал причины смертности пожилых от коронавируса. По его словам, умирают вовсе не от COVID-19, а от пневмонии, вызванной новым вирусом. Он добавил, что для людей старше 65 лет опасна любая пневмония вне зависимости, что её спровоцировало.