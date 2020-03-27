https://static.news.ru/photo/fadbcb12-700d-11ea-b987-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/alexander_myasnikov1

Телеведущий и доктор Александр Мясников назвал причины смертности пожилых от коронавируса. По его словам, умирают вовсе не от COVID-19, а от пневмонии, вызванной новым вирусом.

То есть смертность от COVID-19 — это смертность от пневмонии, — пояснил он в своём Telegram-канале.

Он добавил, что для людей старше 65 лет опасна любая пневмония вне зависимости, что её спровоцировало. Возбудителей заболевания великое множество: пневмококк, микоплазма, вирус гриппа или коронавирус.

Мясников напомнил, что в год от пневмонии умирает приблизительно 1,5–2 млн человек. Согласно его подсчётам, доля смертности от уханьского коронавируса составляет всего 4%.

Ранее, как писал NEWS.ru, в России умер ещё один пациент с подтверждённым диагнозом «коронавирус». Информацию подтвердили в оперативном штабе. Таким образом, официальное число жертв COVID-19 достигло трёх.

За последние сутки в России подтверждено 196 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 16 регионах. В целом на сегодняшний день зарегистрировано 1036 случаев в 58 регионах.