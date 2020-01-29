https://static.news.ru/photo/cc2dff20-4271-11ea-928a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Число заболевших новой коронавирусной инфекцией будет расти ещё около двух недель. В то же время россиянам нужно быть готовыми к тому, что вирус придёт и в нашу страну. Такое мнение высказал заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

Этот вирус отличается от вируса гриппа тем, что у него дольше инкубационный период. <...> Ожидается, что динамика будет ещё неделю — две положительной, — цитирует его «Интерфакс».

Вирусолог подчеркнул, что нельзя с точностью предсказать, когда инфекция попадёт в Россию. к этому просто нужно быть готовыми. По его словам, в ГНЦ «Вектор» разработаны две тест-системы. Они способны выявлять не только нынешний коронавирус, но и его отдельные изоляты.

Ранее, как писал NEWS.ru, премьер-министр Михаил Мишустин определил состав оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России. Его председателем назначена вице-премьер РФ Татьяна Голикова.